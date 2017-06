Pedro Sánchez assegura que se sent "pròxim" als votants de Podem però descarta donar suport a la moció de censura

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmat que se sent "pròxim" als votants de Podem, tot i que ha descartat donar suport a la moció de censura que la formació lila ha presentat contra Mariano Rajoy. Tot i la seva proximitat, segons ha dit, als votants de Podem, ha assenyalat que no li agraden "algunes decisions i maneres d'actuar" de Pablo Iglesias.

El nou líder del PSOE ha assegurat que comparteix l'essència de la moció però no s'hi sumarà perquè "no surten els números". "El govern és censurable per la degeneració del sistema democràtic, però venim d'un any amb una investidura fallida de les forces del canvi i no ens podem permetre que això es repeteixi, ha subratllat amb relació a la majoria desfavorable perquè prosperi la moció.

Per això, ha reiterat que "si hi ha canvi" ha de ser "amb totes les conseqüències" i "on els números surtin". "Desgraciadament", ara no és així, ha reblat. Sobre la possibilitat d'abstenir-se a la moció, el dirigent socialista ha evitat pronunciar-se i ha assegurat que respondran "pas a pas" i que es coneixerà la posició del partit "d'aquí uns dies".