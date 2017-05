Esmena de la totalitat de Sánchez a la ponència de la gestora: es blinda com a secretari general

Pedro Sánchez ja és, oficialment, secretari general del PSOE. La comissió de garanties ha donat per bons els resultats aquest dijous després de revisar tots els vots. Finalment, Sánchez ha guanyat amb un 50,26% dels vots i Susana Díaz es queda amb un 39,9% i Patxi López amb un 9,84%. Ratificada la seva clara victòria, l'equip del reelegit secretari general no ha tardat ni una hora en córrer a presentar una esmena a la totalitat a la ponència elaborada per la gestora per al 39è congrés federal, que se celebrarà a Madrid del 16 al 18 de juny.

Tal i com va prometre, l'equip de Sánchez ha presentat fins a 84 esmenes a la ponència marc coordinada pel diputat basc Eduardo Madina i l'economista José Carlos Díez en què incorpora propostes de Patxi López però cap elaborada per la presidenta andalusa, que va presentar el seu programa a només quatre dies de les primàries.

Només un dia després que anunciés que tenia intenció de no incorporar cap dels 'barons' en la seva executiva, que s'haurà d'aprovar en el congrés federal, i que Díaz li garantís que no presentarà batalla en l'elecció de delegats -després que la resta de secretaris generals autonòmics decidissin cedir i fer pinya amb Sánchez-, el nou líder socialista ha ratificat que té intenció de tirar endavant la modificació orgànica per blindar-se a Ferraz.

Tal i com ja va anunciar el febrer, el seu objectiu és que en cap cas l'executiva o el comitè federal puguin derrocar-lo. La màxima és, tal i com defensa José Felix Tozanos, l'històric del 'guerrisme' que ha ideat el seu programa, "ser congruents amb el mètode democràtic". " El que escullen tots els afiliats no el pot fer fora una quantitat petita de gent. És un principi elemental", ha afegit, recordant que sempre l'executiva podrà reclamar una moció de censura per fer-lo fora.

Límits a la gestora

El programa també estableix que les gestores només podran prendre les regnes del partit en circumstàncies molt excepcionals i no podran prendre decisions polítiques, així com només podran durar una màxim de 90 dies, una forma d'evitar que es repeteixi el que ha passat els últims vuit mesos al PSOE des del fatídic comitè federal.

L'altra gran esmena és al projecte polític del PSOE. Creu que cal un distanciament "crític" de la socialdemocràcia dels últims temps i també de la resposta del socialisme espanyol a la crisi. Considera, primer de tot, que el declivi electoral del PSOE no va començar amb Pedro Sánchez sinó el 2011 amb la reforma de la Constitució que consagra l'austeritat. Per això defensa que el gran repte és lluitar contra el neocapitalisme i el conservadurisme del PP, i que el populisme d'esquerres no és un problema per al socialistes.

Defensa de la plurinacionalitat

Les esmenes, que es votaran en els precongressos provincials que se celebraran fins diumenge, hauran de ratificar-se finalment al congrés federal. L'equip de Sánchez ha copiat i enganxat tot el seu programa definitiu, presentat definitivament l'11 de maig. No canvia res en l'apartat de model territorial, en què segueix defensant un estat plurinacional però que veti el dret a decidir. Gira full així a la proposta de la gestora de tornar a l'Estatut per intentar solucionar el debat territorial a Espanya.

Coordinació per la moció de censura

Però no tot és una esmena a la totalitat. La coordinadora de l'equip de campanya de Sánchez i diputada asturiana al Congrés, Adriana Lastra, ha anunciat des de Ferraz, després d'una reunió informal amb els periodistes per exposar les esmenes, que es coordinaran amb la gestora i la direcció del grup parlamentari al Congrés per decidir la posició en la moció de censura de Podem. El seu equip encara es debat entre el no i l'abstenció, tot i que creu que ara mateix el millor seria que Podem retirés la moció per evitar frustració, i més després que Compromís demanés esperar al PSOE.

"L'estratègia política del PSOE la marca el PSOE i no altres partits. És clar que Rajoy és censurable, però Iglesias no és presidenciable", ha conclòs.