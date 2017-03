Sánchez assegura que cal escollir "entre el PSOE que demana l'abstenció per a Rajoy o el que vol la militància"

260x366 Pedro Sánchez durant un moment de la seva intervenció / Kai Försterling / EFE Pedro Sánchez durant un moment de la seva intervenció / Kai Försterling / EFE

Amb un pavelló de Burjassot (Horta Nord) cridant a cor “Pedro, Pedro”, amb la cançó Color Esperanza de Diego Torres omplint els silencis i amb dos testimonials banderes republicanes en un pavelló amb prop de 3.000 assistents, Pedro Sánchez ha encoratjat els afiliats socialistes a apoderar-se del partit. Amb aquest objectiu, ha simplificat el debat a l’elecció entre dos opcions “el PSOE del segle XX (el de Susana Díaz) o del segle XXI (el seu). Cal escollir entre un partit que demana l'abstenció per a Rajoy o el que vol la militància".

Per a l’exsecretari general aquesta tria es tradueix en l’elecció “entre el passat i el futur”. El canvi serà el dels dirigents que no miren als afiliats des de dalt. Amb mi les consultes a la militància sobre les decisions importants seran obligatorietats”, ha assegurat Sánchez.

El candidat a la secretaria general a les primàries socialistes del mes maig no ha amagat que el PSOE es troba en una cruïlla de camins, “aquest no és un congrés més”, i ha defensat que els socialistes han d’optar per models com el portuguès, “un executiu que s’ha enfrontant a la dreta, ha construït un partit d’esquerres, ha aprovat uns pressupostos, ha pujat els sous als funcionaris i ha incrementat les pensions”.

Sánchez, qui pretén aconseguir els suports dels sectors més esquerrans del partit, ha estat acompanyat del polític basc Odone Lorza, el president socialista a la província de València, José Luis Ábalos i l’ex diputat del parlament valencià, Andrés Perelló. Tots, remarcant l’orgull de sentir-se “rojos” i la propietat d’un partit “que és nostre”. Perelló, en clara referència a l’aparell del partit, ha admès que “es poden apropiar de tot, dels càrrecs, de les màquines...”, però ha defensat que “no ho podran fer del nostre partit”.