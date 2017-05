Pedro Sánchez guanya suports en la recta final

Pedro Sánchez ja no lluita sol contra totes les baronies del PSOE. En la recta final de les primàries i després del tens debat a Ferraz, ha aconseguit almenys el suport explícit d’un dels presidents autonòmics: Francina Armengol. Ferma defensora fins a les últimes conseqüències del no a Mariano Rajoy, la presidenta balear ha decidit finalment abandonar l’exlehendakari Patxi López i demanar el vot per a Sánchez. És l’única que ho fa a cara descoberta -el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, defensa la seva neutralitat en el procés-, mentre que Díaz compta amb la major part del suport de l’aparell. El “canvi de bàndol”, segons fonts pròximes a l’ex secretari general, segueix una tendència: molts afins a López han pujat al carro de Sánchez, segons aquestes fonts. De fet, Armengol ja ho tenia clar des de feia dies però va esperar al debat per anunciar-ho.

L’objectiu de Sánchez és aconseguir que els més de 10.000 avals que va aconseguir l’exlehendakari, clau per imposar-se a Díaz, siguin per a ell a les primàries. Segons aquestes mateixes fonts, en el debat a tres es va veure clarament “la pinça” entre la presidenta andalusa i López, que hauria molestat bona part dels seus potencials votants. Creuen que serà fàcil rendibilitzar aquesta estratègia “desafortunada” del dirigent basc, obstinat a aguantar en la pugna fins a les primàries de diumenge.

Davant l’ascens de Sánchez, la presidenta andalusa malda per donar un revulsiu final a la seva campanya. Després d’haver decidit entrar en el terreny dels atacs personals contra Sánchez en el debat -“El teu problema ets tu, Pedro”, va arribar a dir-, avui Díaz presentarà finalment el seu projecte per al PSOE, només quatre dies abans de les primàries. Contra qualsevol previsió, ahir va decidir ajornar-ho fins aquest dimecres. I va canviar també a última hora el lloc on ho volia presentar: primer en un luxós hotel de la zona financera de Madrid, després en una agrupació d’un barri obrer de la capital espanyola, envoltada de militants. Hi ha poques incògnites sobre les seves propostes, ja que en un primer moment va tenir clar que feia seves les de la gestora. No en va, un dels autors de la ponència del PSOE per al congrés federal del juny, el diputat basc Eduardo Madina -candidat a les primàries contra Sánchez el 2014-, va ser també qui va registrar la precandidatura de Díaz a Ferraz. L’andalusa, igual que Sánchez, defensarà en la seva proposta de model de partit que hi hagi més participació de la militància.

Escalf sindical

En el terreny econòmic, l’ex secretari general s’ha compromès a impulsar la derogació de la reforma laboral -la ponència del PSOE, que subscrivia Díaz, no ho tenia clar inicialment però després es va esmenar-, la jornada de 35 hores i un salari mínim de 1.000 euros el 2020. L’ex secretari general del PSOE va rebre ahir l’escalf sindical en un acte amb centenars de sindicalistes en una de les seus de la UGT a Madrid. Més d’un miler de sindicalistes -la majoria d’aquesta unió sindical, però també de CCOO-, van firmar un manifest en suport a Pedro Sánchez.

Sánchez va començar la batalla per tornar a liderar el PSOE gairebé en solitari i ara, sense l’aparell, està convençut que ho té tot per guanyar diumenge per un ampli marge. Creu que els barons, igual que ha fet Francina Armengol, així com els seus antics companys d’executiva, no tardaran a recapitular per tornar-li a donar suport.