Pedro Sánchez es confessa "radical i separatista": "Estic radicalment oposat al PP i em vull separar de la seva corrupció"

Pedro Sánchez s'ha trobat com a casa, aquest dimecres. Visitava un cop més Catalunya, el territori on els militants socialistes s'han bolcat massivament en la seva candidatura. Ha començat el míting agraint-los haver estat de llarg la candidatura amb més avals a les primàries, però els ha fet una última petició: "Us demano un últim esforç: el 21 de maig necessitem una victòria rotunda".

La corrupció del PP ha estat una de les qüestions sobre les quals ha girat el míting de Sabadell. Sánchez ha recordat que aquest dimecres la delegada del govern espanyol a Madrid, Concepción Dancausa, ha quedat imputada per un delicte societari i que el fiscal general de l'Estat, Manuel Maza, ha defensat l'actuació del fiscal anticorrupció en l'operació Lezo. "Hi ha qui m'ha definit com a radical i separatista. I tenen raó: estic radicalment oposat al PP i vull separar-me de la seva corrupció", ha subratllat.

Sánchez ha recordat que Luis Bárcenas "segueix al carrer i el seu amic [Rajoy] continua de president del govern". "La història del PP amb la corrupció és la història interminable", ha afegit tot seguit. I Rajoy i el PP governen el país gràcies al PSOE. "A mi no m'estranya que Rajoy sigui el primer president espanyol que ha de declarar davant del jutge [cas Gürtel], el que m'estranya és que sigui president gràcies a l'abstenció del PSOE", ha afegit.

En el primer míting a Catalunya després de la recollida d'avals, Sánchez ha obviat el procés sobiranista i el referèndum d'autodeterminació que el Govern prepara per al setembre. S'ha limitat a destacar que, si ell hagués estat investit president de l'executiu espanyol, "ja s'estaria negociant la reforma de la Constitució per resoldre l'encaix de Catalunya".

Suport massiu dels socialistes catalans

A la plaça Picasso de Sabadell més de 500 persones han aclamat Sánchez quan l'han anunciat des de megafonia. Nombroses abraçades, petons i 'selfies' després ha arribat a l'escenari on l'esperaven, entre d'altres, el diputat al Parlament i secretari de les joventuts del PSC, Pol Gibert, i l'alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor, dues de les persones que donen suport a la candidatura de l'ex secretari general del PSOE.

" Doneu-li l'oportunitat que uns i altres li van negar com a secretari general", ha demanat Menor a la militància del PSC. Gibert havia subratllat abans que després d'uns quants mesos "ha quedat demostrat que donar la presidència del govern espanyol a Mariano Rajoy va ser un error". La candidatura de Sánchez es presenta com " la candidatura de la militància" i confia donar la sorpresa el 21 de maig i derrotar la gran favorita del PSOE, Susana Díaz.

Sánchez se sent còmode a Catalunya. És, amb diferència, el territori on els militants socialistes estan més bolcats amb l'ex secretari general, tot i que la direcció del PSC ha reivindicat a tort i a dret la seva neutralitat en el procés de primàries. En la recollida d'avals va aconseguir més de 6.000 firmes: va multiplicar per sis les de la seva principal rival, Susana Díaz. Només a Andalusia (8.800) i al País Valencià (8.100) en va aconseguir més en nombres absoluts, tot i que la militància no es va bolcar massivament amb ell: a Andalusia Díaz el va superar amb comoditat amb 26.000 avals, i al País Valencià Sánchez va superar la presidenta andalusa, que es va quedar amb 5.300.

Els candidats a les primàries són conscients que els 14.000 militants del PSC poden ser decisius i cap d'ells no vol perdre pistonada. Díaz ja va ser dissabte passat a Catalunya, amb nombrosos actes a Sant Boi de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona i Barcelona. Ella és la que més avals va recollir arreu de l'Estat, però la punxada a Catalunya va ser important. Díaz no renuncia als vots catalans i Pedro Sánchez vol arrasar en les votacions del 21 de maig. L'acte d'aquest dimecres a Sabadell, només dues setmanes després d'haver passat el Sant Jordi a Barcelona, se sumarà als que encara té previstos fer al Principat, el 18 de maig a Viladecans i el 19 a Barcelona. Com en tos els mítings, 'La internacional' ha tancat el d'aquest dimecres a Sabadell.