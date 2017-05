Pedro Sánchez diu que si el PSOE pot pactar amb Podem a les autonomies, "per què no a nivell federal?"

Pedro Sánchez assegura que si guanya diumenge les primàries del PSOE seguirà buscant un pacte amb Podem, igual que abans de ser derrocat com a secretari general en el comitè general de l'1 d'octubre. Sánchez ha explicat en una entrevista a la cadena SER que sobre els pacte amb Podem pensa el mateix que Susana Díaz: “Tinc la mateixa posició que té ella. Si cal pactar amb Podem, amb Ciutadans o amb altres per apartar al PP, si es pot fer a nivell autonòmic, per què no a nivell federal?”.

Relacionat amb això, i preguntat sobre la possibilitat de presentar una moció de censura contra Rajoy si guanya les primàries, Pedro Sánchez no l'ha descartat, encara que ha dit que depèn del suport que tingui, i ara mateix no és segur que el tingués: “ No descarto una moció, però serà liderada pel PSOE, i sempre que prosperi, no per perdre-la”.

Catalunya

A Pedro Sánchez li han tornat afer la pregunta clau, la que la resposta més el diferencia de Susana Díaz: Catalunya és una nació? "Sí, una nació cultural, però al final, amb adjectiu o sense, estem parlant del mateix. La diferència amb els nacionalistes és en el dret a decidir, i per nosaltres una part no pot decidir pel tot. En això no estem d’acord amb ells: la sobirania és de tot l’Estat, no s’ha de tocar l’ article 2 de la Constitució". L'únic canvi a la Constitució que proposen és per "reforçar" el caràcter plurinacional de l'Estat.

"Som els únics que plantegem una solució al conflicte català". I perquè no els voten?, li ha preguntat la periodista. "Sempre passa que entre l' immobilisme i el rupturisme hi ha poc espai".