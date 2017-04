Pedro Sánchez demana la dimissió de Rajoy

El candidat a les primàries del partit socialista, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dijous la dimissió del president del govern espanyol, Mariano Rajoy: "La corrupció del PP no està sortint gratis. Per què dimiteix Esparanza Aguirre i no Mariano Rajoy?", s'ha preguntat. El socialista ha assegurat que si guanya les primàries, s'encarregarà de demanar al president espanyol que deixi el càrrec des del partit: "Ara, el PSOE de l'abstenció té difícil demanar la dimissió de Rajoy", ha assegurat. En el mateix sentit, s'ha reivindicat com l'opció d'oposició al PP davant el projecte de Susana Díaz, que suposa "deixar el PSOE en una posició d'hostatge davant la corrupció".

Així, Pedro Sánchez assegura que sap "perfectament el que necessita el partit per tornar a ser la primera força política: tenim una crisi que se substancia en aquella frase que diu que el PSOE és igual que el PP. El PSOE no és una organització adaptada al segle XXI perquè la gent jove ens ha donat l'esquena, i l'abstenció ens ha portat a ser tercera força política", ha sentenciat.

Respecte a les tensions entre candidats dins les files socialistes, Sánchez considera que ni Patxi López ni Susana Díaz "han entès el canvi en aquest país": "Al PSOE només li queda avançar en un espai polític més fragmentat i identificar i recuperar el seu lloc, que és a l'esquerra. Hem de recuperar la credibilitat".

Si guanya les primàries, el socialista ha assegurat que demanarà "lleialtat absoluta" als seus companys, després de dos anys de patir "de manera directa i indirecta el qüestionament intern". I també promet integrar els seus rivals en l'aparell en cas que triomfi la seva proposta.