Concepción Dancausa, filla d'un líder del Movimiento i amiga d'Aznar

Des d'avui que Concepción Dancausa se suma a una llarga llista d'alts càrrecs del PP imputats a la Comunitat de Madrid vinculats en diferents trames presumptament corruptes. Amb vint anys de carrera política a les espatlles, Dancausa va assumir el 2015 el càrrec de delegada del govern espanyol a Madrid. El llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ho va celebrar. Una membre de l'ala més dura del PP rellevava a la "tíbia" Cristina Cifuentes -com la considera aquest sector conservador-, que passaria a presidir la Comunitat. Dancausa s'ha mostrat implacable durant el seu curt mandat, no exempt de polèmica. Filla d'un líder del Movimiento i membre fundador de la Fundació Francisco Franco, ha permès manifestacions neonazis pels carrers de Madrid, però no va tenir problemes en prohibir l'entrada d'estelades en la final de la Copa del Rei entre el Barça i el Sevilla al Vicente Calderón l'any passat.

Fora estelades del Calderón

Llicenciada en dret i funcionària de l'organisme que va succeir el Sindicat Vertical franquista, va decidir a mitjans del 2016 prohibir les estelades al Calderón, un gest sense precedents. Volia que en el doble filtre de seguretat d'entrada al camp s'escorcollés a tothom per veure que no portessin cap bandera. Finalment la justícia va avortar els seus plans perquè "no s'ha provat que les estelades incitin la violència".

Vincles amb la Fundación Francisco Franco

Nascuda a Burgos el 1952, va créixer en una família de sis germans preeminent a la ciutat. No en va el seu pare era l'advocat Fernando Dancausa de Miguel, conseller nacional del Movimiento i després membre fundador de la Fundació Francisco Franco. Va tenir els càrrecs de president de la Diputació de Burgos (1960-1965), va ser també alcaldes de la ciutat (1965-1873) i també va exercir com a procurador de les Corts espanyoles (1960-1967) durant la dictadura. Mort el 1992, va participar en l'eleboració de la llei de la Reforma Política que havia de portar a la Transició però es va abstenir en el moment d'aprovar-la, una forma de sobreviure a la democràcia.

En contra de l'avortament

Com a membre de l'ala més conservadora del PP, està totalment en contra de l'avortament i d'anomenar "matrimoni" la unió de dues persones del mateix sexe. Una posició diametralment oposada a la de Cristina Cifuentes. En canvi, no ha tingut problemes en permetre manifestacions del col·lectiu neonazi Hogar Social Madrid en dies d'alerta a la capital espanyola.

Amiga d'Aznar i Botella

Dancausa, tot i no ser massa coneguda a nivell estatal, és un gat vell en política. Ha crescut protegida pel matrimoni de José María Aznar i Ana Botella, de qui és íntima amiga. Va ser regidora tant dels alcaldes madrilenys Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón, i Botella. Però va ser amb aquesta última quan va aconseguir la posició de tinent d'alcalde. També ha estat directora general de l'Instituto de la Mujer i presidenta de l'Assemblea de Madrid després del 'tamayazo'.

Ara la seva posició està en dubte després de la imputació en el cas Mercamadrid. Avui ha assegurat que la denúncia del cas és "infundada" i ha qüestionat la investigació de la Fiscalia.