Picabaralla entre Iglesias i Errejón en ple hemicicle del Congrés

Des de fa setmanes que la tensió dins de Podem va 'in crescendo' de cara al congrés Vistalegre II. A només 24 hores del límit per arribar a un acord entre les diferents candidatures, el clima s'ha incendiat i el líder de Podem, Pablo Iglesias, i el seu número dos, Íñigo Errejón, han airejat les seves diferències en ple hemicicle del Congrés. Els dos polítics, que seuen de costat, han discutit intensament durant 5 minuts sota la mirada atenta i seriosa dels seus companys de files i de la resta de diputats. Els fotògrafs que segueixen el ple i que han seguit la picabaralla, a falta d'un vídeo, han definit la situació com una discussió.

En declaracions als passadissos del Congrés, Errejón ha volgut treure-hi importància. " No ha passat res", ha dit, i ha assegurat que tot el que es debat a Podem es fa amb "passió". No ha volgut explicar, però, per què discutien de forma acalorada: "La consigna és que el que es diu entre amics i companys a l'escó es queda a l'escó".

Fonts de l'equip d'Iglesias també hi han volgut restar importància, però el clima està més que enrarit després d'escenificar ahir dilluns la ruptura total en les negociacions per arribar a un acord en els documents, així com en la configuració de la comissió de garanties per al congrés, el tribunal de justícia intern de Podem.