Pisarello assegura que si el referèndum es fa "amb garanties, l'Ajuntament de Barcelona hi serà"

El paper dels ajuntaments serà clau perquè el referèndum anunciat per l'1 d'octubre es pugui celebrar, i així ho ha deixar clar la presidenta de l'AMI i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, en l'acte que les entitats han celebrat a Montjuïc. Un dels principals interpel·lats ha estat el consistori barceloní: "A Barcelona també es podrà votar", ha assegurat el president de l'ANC, Jordi Sànchez.

A aquesta crida ha respòs l'alcalde accidental de la capital catalana, Gerardo Pisarello, que ha advertit que la votació necessita "garanties". Si és així, "l'ajuntament de Barcelona hi serà", ha assenyalat. En una entrevista al 3/24, el número 2 de Colau ha puntualitzat que "només s'ha anunciat una data i una pregunta però no el com". "Encara no s'ha concretat res", ha afegit.

Pisarello ha admès que si la resposta de l'estat espanyol a les urnes són "mesures repressives", l'ajuntament de la capital catalana estarà "al costat de les institucions catalanes". "Sense cap mena de dubte", ha subratllat. En la mobilització d'aquest diumenge davant les quatre columnes de Puig i Cadafalch, Catalunya en Comú no hi ha assistit.