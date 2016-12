Pluralitat pel referèndum

Del Pacte Nacional pel Dret a Decidir al Pacte Nacional pel Referèndum. Un any i mig després de l’última reunió de l’ens que va servir per exhibir la unitat entorn de la consulta del 9-N, el Govern, els partits polítics i les entitats sobiranistes reprenen aquell consens amb un nou objectiu: assolir el referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya. Avui la imatge d’unitat i de pluralitat en favor del referèndum serà el més rellevant d’una primera trobada que no ha de servir més que per definir els objectius genèrics i l’estructura de l’organisme.

El lloc escollit és el mateix que es feia servir per al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, l’auditori del Parlament, i tampoc varien els integrants de la cimera, més enllà d’algun canvi de cares al capdavant de partits i entitats. També hi ha el risc que la finalitat del nou Pacte Nacional es confongui amb la de l’antic. Per això l’objectiu del Govern és diferenciar clarament els dos òrgans. L’executiu espera treure de la reunió un compromís genèric amb el “referèndum o referèndum” que va expressar Carles Puigdemont. Una de les opcions que diverses fonts consultades per l’ARA asseguren que avui es posa sobre la taula és la de sumar suports per al referèndum pactat amb l’Estat. Els comuns, encapçalats en la reunió per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, celebren que aquesta possibilitat pugui sortir reforçada de la cimera. El Govern, però, refreda aquesta possibilitat i subratlla que l’important és que hi hagi consens.

Nova coordinació col·legiada

Puigdemont és formalment qui convoca, però no serà ell l’encarregat de coordinar la feina que hi haurà a partir d’ara. El Govern, els grups parlamentaris participants i les principals entitats sobiranistes han acordat delegar aquesta funció en un equip de coordinació que representi les diferents sensibilitats polítiques que conflueixen en la cimera. Fonts consultades per l’ARA apunten reiteradament al líder d’Avancem i exdiputat del PSC, Joan Ignasi Elena, com la persona que, probablement, farà les tasques de portaveu d’un grup format per, almenys, cinc persones. Les fonts també apunten que Jaume Bosch, exdiputat d’ICV-EUiA i representant del sector independentista d’Iniciativa, serà un dels que l’acompanyaran al grup coordinador. L’exregidora de Ciutat Vella Itziar González, l’exdiputada d’ERC Carme Porta i l’exconsellera de CDC Carme Laura Gil són altres noms que prenen força per completar la direcció col·legiada. Elena substituiria, doncs, Joan Rigol. L’expresident del Parlament entregarà el testimoni presentant un informe sobre el balanç del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que avui passa a millor vida.

El consens, però, se segella amb la presència dels comuns. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va ser la primera convidada. De fet, la coincidència amb la qüestió de confiança a la qual se sotmet aquest matí a l’Ajuntament va acabar forçant que la reunió es faci a la tarda. Amb Colau confirmada i amb la presència també de representants de tots els partits de la confluència d’esquerres -excepte En Comú Podem, perquè Xavier Domènech va declinar la invitació-, els comuns tornen a compartir projecte amb Junts pel Sí i la CUP en defensa del dret a decidir. La confluència d’esquerres defensa el referèndum pactat com a única via per aconseguir “el reconeixement internacional i els efectes jurídics i polítics necessaris”. Els comuns no acceptaran tampoc una via que no apel·li a la participació dels partidaris del no.

Fonts de la confluència recorden que l’única moció sobre el referèndum en vigor és la que ells van acordar amb Junts pel Sí en l’últim debat de política general i entenen que ha de ser la que serveixi de guia per al nou Pacte Nacional.

Una opinió que no comparteixen molts dels participants en la cimera. Des de Demòcrates i ERC, per exemple, s’apostarà ja des de la reunió d’avui per impulsar una campanya transversal pel sí, sense esperar que l’Estat faci cap nou moviment.

Una reunió amb “massa” polítics

La fotografia que sortirà de la reunió al Parlament serà la de la unitat de les institucions, els partits, els sindicats, les patronals i les entitats unides pel referèndum. Una imatge en què compartiran espai Puigdemont, Oriol Junqueras, Colau, Jordi Sànchez (ANC), Jordi Cuixart (Òmnium), Joan Carles Gallego (CCOO), Camil Ros (UGT) i Xavier Panés (Cecot), entre molts altres. Fonts consultades lamenten “l’excessiva” presència de polítics en una reunió que, teòricament, era per agrupar les entitats de la societat civil. Set membres del Govern, dos del Parlament, les quatre diputacions i fins a 23 representants dels partits seran a l’auditori. Artur Mas i Núria de Gispert, que havien encapçalat amb Rigol l’antic Pacte pel Dret a Decidir, tampoc es voldran prendre aquesta nova imatge de consens.