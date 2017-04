Polític català i andalús: un binomi habitual

Juli Fernández va néixer fa 54 anys a Pozo Alcón, a la província andalusa de Jaén, però amb sis la família es va traslladar a Catalunya, on fa política. Era el maig del 68, i recorda anys complicats, “com qualsevol família que arriba i s’ha de buscar la vida”. Reivindica les arrels andaluses, però se sent “fill de Catalunya”. Fernández és ara alcalde de Palafrugell, dirigent del PSC i exdiputat al Parlament. I en més de 25 anys de militància, assegura, mai s’ha sentit prejutjat pels seus orígens.

La història d’aquest dirigent socialista entra en contradicció amb les declaracions que José Luis Rodríguez Zapatero va fer dilluns passat a Barcelona, on va assegurar que a Catalunya hi ha prejudicis sobre Susana Díaz perquè és andalusa i dona. “Va estar totalment desafortunat”, diu Fernández, una opinió que el mateix dilluns ja va manifestar el PSC: “A Catalunya, a aquestes altures, no hi ha prejudicis contra ningú”, va replicar el secretari d’organització, Salvador Illa. La mateixa presidenta andalusa i candidata a liderar el PSOE va negar la major dos dies després, assegurant que sempre ha rebut “afecte i escalf” dels catalans. “Crec que se m’estima a Catalunya”, va dir.

Les dades i els testimonis desmenteixen la tesi de Zapatero. A Catalunya hi viuen 644.185 persones nascudes a Andalusia (Idescat, 2011), que formen la comunitat més gran de gent emigrada des de l’Estat. Des de l’inici de la democràcia, fins a 29 (5 dels quals dones) han sigut diputats al Parlament. I ho han fet en representació de diversos partits: des del PSC a CiU, passant pel PSUC, ICV, el PP i Ciutadans. En la primera legislatura (1980-1984), a més, el Partit Socialista d’Andalusia (PSA) va obtenir dos escons. Amb tot, no hi ha hagut cap legislatura en la qual no hi hagués algú nascut a Andalusia, i la mitjana de parlamentaris andalusos per legislatura és de 4.

Un dels noms més destacats en aquest sentit és el del president de la Generalitat José Montilla (Iznájar, Còrdova), l’ascens del qual al càrrec va suposar un símbol pel fet que algú nascut fora de Catalunya esdevingués la màxima autoritat del país. Hi ha altres exemples, com la històrica socialista Manuela de Madre (nascuda a Huelva i diputada durant set legislatures) i l’actual líder de l’oposició, Inés Arrimadas, de Jerez de la Frontera.

“Aquest comentari només s’entén per una greu crisi interna del PSOE; els que donen suport a Díaz fan campanya, però jo soc dona i andalusa (a part de catalana) i crec que si no guanya Díaz no serà per aquests motius”, afirma Arrimadas.

La líder de la formació taronja a Catalunya assegura que ser dona i andalusa no li ha suposat problema; en tot cas, afegeix, sí que ha rebut “comentaris o mostres de masclisme”, tal com ha denunciat en diverses ocasions.

Les paraules de l’expresident es van produir pocs dies abans que arrenqués la Fira d’Abril de Catalunya, que se celebra al Fòrum des d’aquest divendres fins al 7 de maig. Entre alguns andalusos residents des de fa anys a Catalunya encara cou l’afirmació de Zapatero: “No me’n parlis! Jo, socialista de tota la vida, que vaig estar a tres cadires d’ell quan va dir l’« apoyaré » l’Estatut!”, exclama la Margarita, malaguenya establerta a Catalunya des de fa 70 anys i membre de Súmate.

“Una tonteria com una altra”

A la Fira no hi falla des de fa molts anys l’exportaveu de l’entitat de castellanoparlants independentistes i actual diputat d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que considera que l’opinió de Zapatero és de “no tenir vergonya”, tenint en compte els casos d’Arrimadas i Montilla. Rufián també té orígens familiars a Andalusia, concretament a Jaén, i bé que l’hi recorda una senyora que passa per la caseta d’ERC instal·lada a la festa: “La família de Jaén i ara fixa’t que català”, lamenta.

El Manuel, de la Casa de Andalucía en Barcelona, atribueix les paraules de l’expresident espanyol a una “tonteria com qualsevol altra” i les situa dins del “rebombori que hi ha amb la independència”. La Mati i l’Ana, malaguenya i jaenesa, consideren que hi ha catalans a qui no els agrada Susana Díaz “per altres motius”, però no perquè sigui dona i andalusa. En canvi, una dona de Zamora establerta des de fa 40 anys a Barcelona que també s’ha arribat a la Fira d’Abril, afirma que Zapatero “té raó”. “Per què?”, li pregunta el seu marit. Ella conclou: “Parlo del que veig”.