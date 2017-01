Preacord PSOE-PSC perquè els militants catalans puguin participar en les primàries del congrés federal

Després de dos mesos i mig de reunions, els equips negociadors del PSC i del PSOE han signat el preacord que recull que els 17.000 militants del PSC podran participar a les primàries del PSOE. Malgrat que no hi consten detalls sobre la fórmula i les condicions, fonts del PSC donen per fet que serà mitjançant la inscripció prèvia a un registre estatal. Les dues parts deixen per a futures reunions una entesa en el fons de les diferències en el pla polític, que és precisament un dels eixos de les discrepàncies que van aflorar després que el PSC votés en contra de la investidura de Mariano Rajoy.

El PSC referma el seu compromís federal amb el PSOE, però a l'escrit no hi consta tampoc si els socialistes espanyols podran incidir en l'estratègia i els pactes electorals del PSC en el futur, un altre dels aspectes clau de la negociació que acabaran de llimar en futures reunions.

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha valorat positivament la trobada d'aquest divendres, que ha durat poc mes de 2 hores i que ha estat "molt cordial". Pel PSC hi han participat Salvador Illa, Meritxell Batet i Antonio Balmón, mentre que la gestora del PSOE hi ha estat representada per Mario Jiménez, Elena Valenciano i Francisco Fuentes.

Els socialistes catalans no han volgut fer declaracions més enllà d'aquesta valoració, però es dona per fet també que en el futur podran participar en els òrgans de direcció del PSC, després que Teresa Cunillera es va integrar aquesta setmana a la gestora del PSOE.