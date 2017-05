President, posi el dia

Entre el cèlebre “President, posi les urnes” de Carme Forcadell i el “President, posi dia i pregunta” que avui pronunciaran les entitats sobiranistes hi ha una diferència substancial. Forcadell ho va dir dos cops. Abans del 9-N planava el dubte de si el Govern arribaria al final. La segona vegada que ho va dir va ser per exigir eleccions, i la pressió va disgustar tant Artur Mas que va obrir una crisi entre l’ANC i Convergència, cicatritzada definitivament amb el relleu de Forcadell per Sànchez. Ara les associacions no dubten del compromís de l’executiu. La seva exigència tampoc arriba per sorpresa, perquè l’ANC i Òmnium coordinen l’estratègia del Procés amb el Govern. Puigdemont serà l’últim a actuar en un efecte dòmino. Constatat per carta el no de Rajoy, l’executiu es prepara per solemnitzar l’obertura de la via unilateral, i l’empenta de les entitats, que avalaran els partits dilluns, és el primer pas per donar a conèixer la data i la pregunta. Per tant, el crit serà: “President, ja sabem que posarà les urnes, però digui’ns quan”.