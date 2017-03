Primera condemna judicial per un tuit catalanòfob

Un tuit llançat hores després de la tragèdia del vol de Germanwings que va estavellar el copilot el març del 2015 s’ha convertit en la primera piulada denunciada per catalanofòbia condemnada judicialment. “ Poca mierda veo en Twitter para haberse estrellado un avión lleno de catalanes ”, deia el text de l’usuari @CarlosKonami. El compte va deixar d’existir ahir, després que es fes pública la sentència del jutjat d’instrucció número 8 de Cerdanyola del Vallès. És una sentència ferma, que el condemnat ja no recorrerà i que s’executarà immediatament.

La fiscalia va actuar contra @CarlosKonami arran d’una denúncia de l’entitat Drets i perquè hi veia un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques, que pot castigar-se amb penes de fins a tres anys. En aquest cas, el fiscal demanava un any de presó, però com que l’acusat reconeix el delicte i es conforma amb la pena se li ha reduït a 8 mesos.

Com que no té antecedents, la condemna de presó es deixa en suspens si durant dos anys no reincideix i compleix altres mesures: la retirada dels continguts ofensius -que ja s’ha fet-, una multa de 720 euros i la “participació activa en un curs de drets humans que tingui per objecte el ple respecte per la igualtat i la no-discriminació de les persones per motius racials, ètnics, religiosos, de discapacitat, orientació i identitat sexual”, diu la sentència.

La investigació del compte de @CarlosKonami va començar amb el tuit catalanòfob, però en examinar-lo s’hi van trobar altres perles, com ara: “Estos mucho querían a Mandela pero nadie le dijo que vestía como Alfredo Landa haciendo de maricón en la peli esa”, “ El thriller catalán del futuro serán cortometrajes: a los 5 minutos los dos Mossos protagonistas ya habrán matado a cualquier sospechoso ” i “ Que una mujer barbuda gane Eurovisión os parece escandaloso pero que otra gobierne España no tanto ”.

“S’ha trencat un tabú”

L’advocat Sergi Blàzquez, president de l’associació Drets, que ha portat als tribunals centenars de piulades catalanòfobes, creu que la reacció judicial a la catalanofòbia a la xarxa “arriba tard, però per primera vegada aquest tipus de comentaris no queden impunes”. Tot i que una sentència en primera instància no crea jurisprudència, Blàzquez espera que estableixi un precedent: “S’ha trencat un tabú”, celebra.

A l’altra banda, l’advocat del condemnat, Juan José Asensio, assegura que el tuit “no es va entendre”, que era una “crítica irònica sobre el que passa a Twitter” i que es va fer “sense mala intenció”. “És més aviat un cas d’inconsciència entre amics que tenen un grup a internet. El meu client és català i mai aniria contra Catalunya”, argumenta.