Principi d'acord entre PP i PSOE per renovar el TC

El PP i el PSOE finalment s'haurien posat les piles per renovar el Tribunal Constitucional, caducat des de finals del 2016. Els dos partits han arribat a un principi d'acord per repartir-se el nomenament dels quatre càrrecs que s'han de canviar: tant el de la presidència de Francisco Pérez de los Cobos com de tres magistrats més -un d'ells difunt-. La negociació avança al més alt nivell, entre Génova i la gestora socialista, mentre les diferents comunitats autònomes van presentant els seus candidats. La nominació s'ha posposat fins a dues vegades a l'espera d'un acord entre Ferraz i la direcció dels populars. El primer termini perquè les comunitats diguessin la seva vencia a mitjans de desembre, després es va allargar a mitjans de gener i ara la cambra alta l'ha posposat fins l'11 de febrer.

González Rivas i Encarna Roca es perfilen per dirigir el TC

Els populars han accedit finalment a deixar caure la proposta perquè el magistrat conservador Andrés Ollero -també exdiputat del PP- finalment presidís el TC. Mariano Rajoy vol evitar la polèmica que va suscitar en el seu moment el nomenament de Pérez de los Cobos. L'acord a què han arribat PP i PSOE, segons fonts consultades per EFE i Europa Press, és que els populars decideixin dos dels nous magistrats, els socialistes el tercer, i un últim es deixi per al consens. Segurament el PNB podrà tenir l'última paraula: una moneda de canvi a que, per exemple, permeti l'inici de la tramitació dels pressupostos sense que els socialistes s'hagin de mullar en ple debat sobre els candidats a les primàries a la secretaria general del partit.

Des del 31 de desembre passat que la presidència del TC està caducada. La llei estableix que quatre dels seus membres que estan en funcions han de ser escollits per tres cinquenes parts del Senat. Per tant, el PP necessita un acord amb el PSOE per tirar-ho endavant, malgrat tenir majoria absoluta a la cambra. El procés segurament s'allargarà encara almenys un mes més perquè un cop siguin designats els quatre membres cal que passin l'aval de la comissió de nomenaments de la cambra alta.