El govern espanyol respon a Puigdemont: "Allà on no hi ha tribunals, no hi ha llibertat ni democràcia"

El govern espanyol ha respost aquest divendres a les acusacions del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que Espanya és una democràcia malalta asseverant que "la llei és expressió de la democràcia, i la contraposició no té cap rigor". El portaveu de l'executiu, Íñigo Méndez de Vigo, ha aprofitat la visita del president del Parlament Europeu a Madrid per fer seves les seves paraules i afirmar que anar contra la Constitució espanyola és anar en contra de l'ordenament europeu.

"En un estat de dret, els tribunals formen part molt important de l'estat de dret i formen part de la democràcia. Allà on els tribunals no són independents o no existeixen, no hi havia ni democràcia ni llibertat", ha afirmat el també ministre de Cultura.

El portaveu ha lamentat també que la Generalitat no hagi enviat ningú a la comissió d'experts de finançament autonòmic que ha quedat constituïda oficialment aquest divendres. "Resulta sorprenent que la Generalidad [sic.] no enviï cap representant", ha asseverat. Tampoc n'ha enviat a la de finançament local.

De Vigo també ha fet balanç dels 100 dies de govern de Mariano Rajoy i ha supeditat la continuïtat de la legislatura a l'assoliment d'acords que permetin impulsar "l'agenda reformista". "Si el debat no condueix a acords, la mateixa inèrcia del debat farà que es demanin responsabilitats als responsables", ha avisat el portaveu de l'executiu, que també ha fet balanç econòmic dels últims cinc anys. "Avui podem dir que el nostre PIB fa tres anys seguits que creix, i al segon trimestre recuperarem el nivell de riquesa anterior a la crisi", ha asseverat.