Puigdemont: "D'aquí un any no seré president de la Generalitat"

Carles Puigdemont no serà el president de la Generalitat d'aquí un any. Ho ha dit de manera rotunda en una entrevista a la Cadena SER: "La legislatura s’acabarà a l’estiu, i farem eleccions constituents sis mesos després referèndum. Jo no tinc cap vocació de ser president de la Generalitat, ho he dit moltes vegades. El meu encàrrec és aquest període i s’acaba aquí, i el que vingui després serà una etapa nova que demanarà noves eines i nous lideratges".

El president ho ha dit quan li han preguntat si el 5 de gener de fa un any ja sabia que seria president del Govern enlloc d' Artur Mas, i ha admès que la nit de Reis encara no en sabia res, "però sí sé que s'aquí un any no ho seré".

Puigdemont ha coincidit als estudis de la Cadena SER amb l'alcaldessa Ada Colau en un programa especial per commemorar els 50 anys del programa Cap Nen Sense Joguina, i han parlat del referèndum que els uneix. Preguntat el president sobre com serà vàlid una consulta unilateral, ha respost: "Serà la ciutadania qui el farà efectiu fent-lo seu. Si la majoria de la població entén que és l'eina amb la qual es vol expressar, amb la seva participació avalarà aquest instrument". Puigdemont ha dit que faran un referèndum amb totes les garanties per convèncer els catalans.

Ada Colau, però, diu que encara no ha vist aquestes garanties i reclama saber quines seran "perquè tothom, els del si i del no s’hi sentit cridats a participar, els funcionaris tinguin seguretat, i hi hagi reconeixement a Catalunya i a nivell internacionals". I Puigdemont ha respost: "Els referèndum són fàcils de fer: urnes, pregunta clara, accés a la informació, verificació internacional... i si algú ho vol boicotejar, també és legítim".

L'alcaldessa li ha recriminat, però, l'odre de prioritats: "Posar el calendari del referèndum per davant de les condicions i garanties ens portaria a fer un altre 9-N".

Carles Puigdemont ha esquivat la pregunta de quina participació seria necessària en el referèndum perquè el resultat fos vàlid recordant que la comissió de Venècia desaconsella fixar-la per evitar el boicot dels partidaris del 'no'. El president, però, ha reiterat que el resultat serà vàlid amb una majoria simple: "Girem la pregunta, si preguntéssim quan cal per la seguir dins Espanya seria el 50%+1, doncs per la independència igual". Ara, també ha dit que si Mariano Rajoy vol negociar les condicions del referèndum, podria acceptar canviar aquest percentatge.