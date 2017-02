Puigdemont: "A Espanya es pot subvencionar la Fundació Francisco Franco però no posar unes urnes"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat la paraula durant la sessió plenària d'aquest dimecres al·ludint "una qüestió d'ordre". Després de concedir-li la paraula, Puigdemont s'ha justificat: "Aquest Parlament no pot fer com si no estigués passant res", ha dit i ha recordat que "hi ha una diputada que avui no pot assistir al Parlament no per cap malaltia ni per cap baixa. La nostra companya Irenen Rigau està sent jutjada, com Joana Ortega i Artur Mas". El president ha denunciat que tots tres exmandataris "estan sent jutjats acusats del delicte d'haver estat fidels a l’encàrrec rebut per aquest parlament i pels ciutadans.

El president ha aprofitat la paraula per criticar que "la democràcia espanyola té un problema estructural que la va deteriorant. És una democràcia que ha emmalaltit, que no va fer net a la transició". El president ha denunciat que a Espanya "espot subvencionar la Fundació Francisco Franco però no es poden posar les urnes".

Puigdemont ha recordat que l'Estat té un procediment obert per incomplir diferents lleis europees i que ha desobeït fins a 34 sentències del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem: "Així l’estat pot desobeir cínicament sentències dels tribunals sense rebre cap requeriment per ningú".