Puigdemont respon a Felip VI que qui no col·labora institucionalment és el govern espanyol

Després que el rei Felip VI demanés "col·laboració lleial entre institucions" durant la inauguració a Barcelona del Mobile World Congress, aquest dilluns el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat que és l'Estat qui no du a terme aquesta col·laboració tot i que la Generalitat la demana. "És el que no parem de demanar i el que trobem a faltar", ha apuntat, i ha convidat la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, a "prendre nota" de les paraules del rei.

Puigdemont ha assegurat que " els països han de col·laborar entre ells, i no es pot entendre res si no és en un context global i de col·laboració entre veïns". "Fa anys que estem esperant que la col·laboració de l'Estat s'expressi com al MWC, però en altres àmbits com les infraestructures, la salut, els refugiats... i si la tinguéssim segur que tindria resultats positius per als ciutadans", ha conclòs Puigdemont.

Puigdemont, a més, ha assegurat que en les diverses ocasions que s'està trobant amb Felip VI amb motiu del MWC, tots dos han mantingut una relació " cordial i molt correcta". A més, ha tret importància al fet que estiguessin parlant sols durant el sopar de diumenge i ha considerat que el contingut de les converses "té un interès relatiu".

Després de visitar el MWC i els estands d'Espanya, Catalunya i Barcelona, Carles Puigdemont s'ha acomiadat de Felip VI i de la comitiva d'autoritats i ha fet una atenció als mitjans, que ha volgut limitar a palar del Mobile i del que l'està envoltant. Així, ha aplaudit el comentari que el rei va fer diumenge a la nit al sopar inaugural, en què va destacar la col·laboració "lleial i generosa" entre Estat, Govern, Ajuntament i GSMA per fer possible el MWC.

Puigdemont s'ha limitat a recordar que amb Felip VI ha coincidit en diverses ocasions i que el coneix ja de quan tots dos acudien als actes de la Fundació Príncep de Girona. A més de les trobades d'aquests dies amb motiu de la inauguració del MWC, ha dit que s'emporta la impressió de mantenir la relació "cordial i molt correcta" que "sempre" han tingut els dos.