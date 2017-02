Puigdemont: "El govern espanyol és a temps de rectificar, fins i tot en temps de descompte"

Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau han acabat la setmana allà on la van començar: al Palau de la Generalitat. El president del Govern, Carles Puigdemont, els ha tornat a acollir per demostrar-los el suport de les institucions un cop acabat el judici pel 9-N al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ( TSJC). " Gràcies per haver defensat la dignitat del poble de Catalunya", els ha dedicat Puigdemont en la roda de premsa. "Vam dir que ens sentíem jutjats tots. Avui podem dir que ens hem sentit reconeguts per les paraules expressades per Mas, Ortega i Rigau", ha afegit.

" El govern espanyol és a temps de rectificar, fins i tot en temps de descompte. És a temps de dialogar i escoltar al votant d'una taula política. I jo ho espero", ha respost Puigdemont quan se li ha preguntat per quin esperava que fos el següent pas de l'Estat. El diàleg serà, segons el president , la carta per la qual continuarà apostant la Generalitat els propers mesos, en un 2017 d'alt voltatge polític amb el "referèndum o referèndum" com a compromís principal (i personal) de Carles Puigdemont.

Tornant al judici, el cap de l'executiu ha recordat que, "en condicions normals", aquesta setmana s'hauria jutjat al president de Catalunya en un "judici polític" com a conseqüència de "l'èxit del 9-N". En aquesta mateixa línia, l'expresident Mas ha assegurat que se'ls ha jutjat perquè a l'Estat no li agraden les seves idees i el procés democràtic que representen.

Mas, que ha reconegut que la seva sort està en mans dels tres jutges que dictaran sentència, ha apuntat però, que en el cas que el condemnin mai tindrà "la condemna que més por li fa", que és el sentiment de culpabilitat. L’expresident ha defensat que " després del judici la democràcia espanyola, que ja no era molt gran, és una mica més petita".

Tot i que opina que es tracta d'un "judici polític", Mas ha dit que espera l’absolució perquè no s’ha comés cap delicte, i ha indicat que, tot i ser difícil seure al banc dels acusats, ha estat un gran honor poder representar aquesta setmana els catalans que es van sentir orgullosos de participar el 9-N i que dilluns van acompanyar els tres acusats fins la porta del TSJC. "Allò no va ser un numeret", ha avisat.

La CUP va criticar dimarts que els acusats no haguessin admès obertament que es va desobeir l’Estat. Crítiques que Mas no comparteix: "Ell que vol la CUP no és cap norma de conducta obligada". " Ni Rigau, ni Ortega, ni Homs ni jo mateix ens hem amagat de res. Els hi hem dit clarament tot el que calia dir", ha apuntat, i ha defensat la seva forma de fer basada " en no presumir molt, no fer molt postureig ni el mil homes, però ser conseqüent fins les últimes conseqüències".

A les sis en punt de la tarda, el carilló del Palau de la Generalitat ha anunciat l'arribada a la sala Torres García de Puigdemont i els acusats. I ho ha fet d'una manera ben simbòlica, amb la música de la Grandola Vila Morena, la cançó que els portuguesos van fer famosa durant la Revolució dels Clavells.

Mas, Ortega i Rigau han sortit del tribunal passades les 5 de la tarda i s'han dirigit directament cap al Palau de la Generalitat, acompanyats també de Francesc Homs, que serà jutjat al Tribunal Suprem a partir del 27 de febrer. A diferència de dilluns, quan van fer a peu el quilòmetre que separa els dos edificis per rebre el suport de milers de persones, aquest divendres han compartit cotxe per desplaçar-se fins a la plaça de Sant Jaume. En arribar, també com ara fa cinc dies, els ha rebut el president del Govern, Carles Puigdemont.