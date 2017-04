Puigdemont viatjarà al Marroc en una missió empresarial conjunta de Catalunya i Flandes

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, viatjarà del 7 al 9 de maig al Marroc en el marc d'una missió empresarial conjunta entre Catalunya i Flandes. El president flamenc, Geert Bourgeois, també participarà amb Puigdemont en en un seminari econòmic on s'analitzaran les oportunitats d'inversió al Marroc. Segons informa l'ACN, tots dos aprofitaran per acompanyar la delegació empresarial en reunions amb companyies, institucions i organismes públics marroquins. Una vintena d'empresaris catalans i flamencs formen part de l'expedició conjunta que suposarà, a més, una nova sortida de Puigdemont a l'estranger.

A més del seminari i les trobades empresarials, els dos presidents també visitaran l’Agence Nationale des Ports, el centre d’atracció d’inversions estrangeres del Marroc, l’organisme responsable de les energies renovables o l’autoritat del transport de Casablanca, entre d’altres, tal i com ha detallat el Govern de la Generalitat. La missió empresarial està organitzada per ACCIÓ, l’Agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, i té com a objectiu explorar l’accés d’aquestes companyies a licitacions públiques del Marroc, cercar nous clients i trobar socis tecnològics i comercials.

Els consellers d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, i la directora d’Internacionalització d’ACCIÓ, Judith Hidalgo, acompanyaran el president català durant el viatge.

La missió institucional i empresarial conjunta tindrà lloc entre el 7 i el 9 de maig a les ciutats de Casablanca i Rabat i preveu reunions amb empreses marroquines, institucions, organismes públics i autoritats del país. Hi participen una desena d’empreses catalanes dels sectors de la logística, les infraestructures, el transport, el medi ambient, els equips elèctrics i electrònics, l’extracció de minerals i les TIC.

Encapçalats per Puigdemont i Bourgeois, l'expedició participarà en un seminari econòmic conjunt entre Catalunya i Flandes, en el marc del qual s’analitzaran les oportunitats d’inversió al Marroc, que per a les empreses catalanes se centren, fonamentalment, en els camps de la salut, les energies renovables, l’automoció, el desenvolupament urbà i les infraestructures.

Així mateix, durant el viatge la delegació també podrà conèixer de primera mà la tasca de Masen, l’organisme responsable de les energies renovables al Marroc; del Centre Régional d’Investissement, responsable de l’atracció d’inversions estrangeres, o de la Casa Transport, que és l’autoritat del transport de la regió de Casablanca.

Trobades institucionals

A banda de l’agenda estrictament empresarial, els presidents Puigdemont i Bourgeois mantindran diverses reunions institucionals amb autoritats del país que no han estat detallades pel Govern. A més, faran també una trobada bilateral per analitzar la col·laboració que els dos territoris mantenen des de 1999 i que, més enllà de l’àmbit econòmic i empresarial, també es produeix en el terreny de la política exterior, la recerca i la innovació, l’ajuda al desenvolupament, la cultura, la mobilitat, la planificació territorial, l’habitatge o el medi ambient.

Actualment 5.321 empreses catalanes exporten al Marroc, 1.676 de les quals ho fan de manera regular. El país compta també amb una cinquantena d’empreses catalanes implantades. Des de l’any 1990 ACCIÓ disposa d’una Oficina Exterior de Comerç i Inversions a Casablanca, amb l’objectiu d’impulsar la presència d’empreses catalanes al país i promoure les relacions comercials amb Catalunya.

La missió institucional i empresarial conjunta al Marroc forma part del Pla de Treball Catalunya-Flandes 2015-2017, que fixa les prioritats de cooperació entre els dos països en àmbits com la internacionalització, l’agricultura i el medi ambient i l’ocupació juvenil. Més enllà de cercar noves oportunitats de negoci per a les empreses catalanes flamenques, la missió empresarial també té com a objectiu reforçar la relació econòmica i comercial entre Catalunya i Flandes.