Puigdemont: "Ni autonomisme, ni peix al cove, ni tripartits: referèndum"

Dos dies després que es filtrés una conversa gravada al coordinador d'organització del PDECat, David Bonvehí, en què analitzant els escenaris del procés apostava pe r un candidat "autonomista" si fracassava el camí a la independència, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha trencat el seu silenci sobre el tema en una piulada a Twitter en què ha apostat per mantenir el rumb : " Ni autonomisme, ni peix al cove, ni tripartits. Milions de persones a Catalunya ja ho han entès, i demanen el referèndum. I el tindran", ha piulat.

Ni autonomisme, ni peix al cove, ni tripartits. Milions de persones a Catalunya ja ho han entès, i demanen el referèndum. I el tindran. ;-) — Carles Puigdemont (@KRLS) 15 d’abril de 2017

No és l'únic membre del Govern del PDECat que ha negat qualsevol possibilitat de tornar a l'autonomisme. Dijous, poc després de filtrar-se les gravacions , va rebutjar-ho el conseller de Cultura, Santi Vila, a qui Bonvehí lloava en la mateixa conversa filtrada: "L'autonomisme a Catalunya és mort", va sentenciar, abans de refermar que l'executiu està "conjurat" perquè el procés acabi bé.



Tot i la tensió entre els dos socis de Govern per les gravacions, que posa la cirereta en una setmana especialment complicada al consell executiu per les discussions entre ERC i el PDECat, Puigdemont i el vicepresident, Oriol Junqueras, han apostat per apartar-se de la polèmica i refermar que el full de ruta segueix endavant .