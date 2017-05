Puigdemont lamenta que la carta de Rajoy no serveixi per "encarrilar" la solució

Amb l'últim 'no' de Mariano Rajoy a negociar el referèndum acabat d'arribar via carta, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha inaugurat aquest dijous a la tarda a Sitges la XXXIII Reunió del Cercle d'Economia. Des d'allà, davant els empresaris, el president català ha retret a Rajoy que la seva carta no ajudi a "encarrilar la solució al desencontre" i ha rebutjat l'oferta del president espanyol d'anar al Congrés, ja que, ha dit, això no serveix per solucionar la situació a Catalunya. En aquest sentit, ha reclamat un acord Estat-Generalitat que busqui la manera de que els catalans puguin votar en un referèndum.

Després que també el Cercle d'Economia l'hagi instat a anar a la cambra baixa a mostrar el "malestar" dels catalans, Puigdemont ha subratllat que el Congrés ja ha debatut una desena de vegades sobre la petició d'un referèndum a Catalunya. Per això, el president a la Generalitat ha argumentat que "el llarg recorregut" fet fins ara avala la Generalitat per provar "coses diferents a les que fins ara no han permès resoldre la situació".

"La invitació a anar al Congrés pot ser un fals amic a la solució", ha afegit Puigdemont, que ha apuntat que la qüestió clau és si el govern espanyol està d'acord amb què els catalans tenen dret a votar el seu futur. Si és així, ha dit, aleshores buscar la manera al Congrés de modificar la llei que impedeix fer el referèndum no serà un problema. És a dir, com ja va fer divendres passat abans de l'acte del Pacte Nacional pel Referèndum, ha instat el govern espanyol a arribar abans a un pacte amb la Generalitat sobre el referèndum i portar-lo després al Congrés.

"La política no es fa a les clavegueres de l'Estat"

Tot i que a la Generalitat tothom donava per descomptat el no de Rajoy a negociar, Puigdemont ha apuntat que la resposta del president espanyol no és l'esperada perquè "no serveix per encarrilar la solució d'aquest desencontre". Segons ha dit, "sense diàleg i pacte no es poden arribar a solucions polítiques que vagin en interès de la majoria de la gent". En aquesta línia, ha retret al president del govern espanyol la seva actitud fins ara, i ha avisat que la política no es fa als mitjans, o les clavegueres de l'Estat".

Durant la seva primera intervenció, ha defensat que el sobiranisme porta anys fent propostes, i que durant tot aquest temps no ha arribat "tristament" cap proposta per part de l'Estat. "Ja no és el moment que els hi diguem nosaltres quina proposta s'ha de fer", ha afirmat, i ha opinat que això ja es va fer amb tot el procés de l'Estatut.

Malgrat que per ara Puigdemont ha evitat aquest dijous parlar de la via unilateral, ahir a la nit, abans de certificar la negativa del president del govern espanyol a negociar, el president de la Generalitat ja el va avisar en una entrevista a 8tv que si la resposta des de Madrid tornava a ser un cop de porta al referèndum, Catalunya no insistirà en la via pactada: "Seria de mesells tornar a insistir en un camí que ja hem recorregut", va etzibar.

Missatge dels empresaris

Abans de la intervenció de Puigdemont, el president del Cercle d'Economia, Juan José Brugera, ha recordat que el passat mes de març la institució ja va demanar en un informe "diàleg, reforma i respecte al marc legal", malgrat subratllar que la relació entre Catalunya i l'Estat "no és l'únic, ni tan sols el més greu dels problemes que ens amenacen".

En aquesta ocasió, a més, ha aprofitat la presència del president per instar-lo a anar al Congrés a buscar una solució dialogada a la situació a Catalunya. Per això, l'ha emplaçat no a debatre referèndum sí o no en una sessió, sinó a traslladar a les Corts espanyoles "el malestar existent a Catalunya" i fer participis de la trobada d'una sortida a tota la classe política.