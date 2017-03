Puigdemont demana permís al Senat per pronunciar-hi una conferència sobre el referèndum el 24 d’abril

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat una carta al president del Senat, Pío García-Escudero, per sol·licitar l’antic saló de sessions de la cambra per poder pronunciar una conferència amb el títol ‘El referèndum català’ el pròxim 24 d’abril. En la carta, a la qual ha tingut accés d’ ACN, Puigdemont assegura que no se li acudeix un “millor escenari per pronunciar la conferència tenint en compte la funció de representació de la cambra territorial i el necessari diàleg que ha de presidir l’acció política”.

La intenció del Govern és reproduir al Senat la conferència que el passat 24 de gener van pronunciar Puigdemont, Junqueras i el conseller d’Exteriors, Raül Romeva, al Parlament Europeu. El contingut de la conferència que l’executiu vol pronunciar a Madrid va en la línia de l’article publicat aquest dilluns a ‘El País’ en què Puigdemont i Junqueras demanen al govern espanyol un referèndum pactat i avisen que es farà encara que no hi hagi acord.

Puigdemont va enviar la carta al Senat el passat 9 de març i, segons fonts de la Presidència, encara no han obtingut resposta. Tal com diu la missiva, el president de la Generalitat sol·licita poder fer la conferència la tarda del 24 d’abril però també afegeix que si aquesta dia no està disponible, el Govern s’adaptarà a una altra data propera.

La voluntat de fer una conferència al Senat s’emmarca en l’estratègia del Govern d’explicar l’aposta pel “referèndum o referèndum”. El passat gener, els tres membres del Govern van traslladar aquest missatge al Parlament Europeu des d’on van demanar la implicació d’Europa per aconseguir el referèndum.