Puigdemont apel·la a la responsabilitat del món local per construir l'estat independent

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha apel·lat aquest dissabte a l'"enorme responsabilitat" del món local en la construcció d'un nou estat independent per a Catalunya. Puigdemont assegura que cap altre projecte polític com el PDECat té la "solidesa" i "capil·laritat" necessària per liderar el país des dels ajuntaments. El president de la Generalitat ho ha explicat durant la constitució del nou Consell d'Acció Municipal del PDECat, que ha escollit l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, com a president.

El nou òrgan del partit vol ser un complement a la direcció del partit que gestioni la força municipalista i comenci a partir d'ara a conjurar-se i treballar per tornar a ser la primera força del país en les eleccions municipals del 2019.

En el seu discurs, Puigdemont ha enviat un doble missatge. El primer a la base municipalista del partit, a qui ha tornat a encomanar esdevenir la primera estructura d'estat de "la Catalunya que anhelem". Els alcaldes i regidors són, assegura, un "pont de petroli" per a una força política que es construeix "de baix cap a dalt".

És en aquest sentit que el president ha recordat a l'estat espanyola que a nació s'ha de decidir des del poble i no des de "les elits del pont aeri". "Per fer política pels catalans és més important conèixer els catalans que fer política i a Madrid costa que arribi aquesta la idea perquè ens neguen aquesta realitat", ha etzibat.

Objectiu, municipals 2019

Puigdemont n'ha parlat des del Centre d'Alt Rendiment esportiu de Sant Cugat del Vallès, seu aquest dissabte de la constitució del nou Consell d'Acció Municipal del PDECat, que ha triat també Marc Solsona, alcalde de Mollerussa, nou president de l'òrgan. Hereta així el càrrec de Xavier Trias a l'antiga CDC i que dirigirà la política municipal del partit a partir d'ara.

En l'acte de constitució del Consell d'Acció Municipal, l'exalcalde de Barcelona ha avisat que quan no es té la força de la capital "el territori agafa més importància que mai" i ha emplaçat el seu successor a treballar des de la base. Trias, igualment, augura que recuperar Barcelona e 2019 "no és impossible".