Puigdemont rebutja comparèixer a la comissió del Senat i buscarà un altre auditori a Madrid

No hi haurà conferència del president de la Generalitat al Senat. Carles Puigdemont ha rebutjat des de Washington -està de viatge oficial als Estats Units- la proposta de PP i PSOE de no fer una conferència a l'antic saló de plens de la cambra alta sinó comparèixer a la Comissió de Comunitats Autònomes. Tot i apuntar que no li sorprèn la negativa del Senat, Puigdemont ha considerat que és "bastant insòlit i inaudit" que el que resulta possible celebrar a Harvard, Londres o el Parlament Europeu, no es pugui fer a la cambra territorial de l'Estat.

Davant la impossibilitat de comparèixer tal i com ell volia al Senat, el president ha avançat que es "buscarà un altre lloc" a Madrid per poder celebrar la conferència que volia fer a la cambra alta. "El Senat ha fet allò tan simple de quan hi ha un problema es crea una comissió", ha ironitzat Puigdemont.

" És molt decebedor. El Senat ha perdut una gran oportunitat per escoltar el que tenim a dir i de forma oberta. I el que vulgui que vingui, i el que no, que no vingui. És inaudit i bastant insòlit que diguin que vagi a una comissió que ningú ha demanat", ha afegit.

En aquest sentit, el president ni es planteja comparèixer a la comissió que oferta el Senat, i ja mira cap a altres espais de la capital espanyola. "A Madrid deu haver-hi llocs per acollir una conferència", ha apuntat, tot i que ha reconegut que li hauria agradat fer-ho al Senat.