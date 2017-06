Puigdemont compareixerà al Parlament per parlar de pobresa però no de Gordó

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, compareixerà la setmana que ve al ple del Parlament per donar detalls del grau de compliment del Govern de les propostes que es van acordar en el ple de pobresa del març de 2016. Puigdemont s'havia compromès amb els partits i les entitats a explicar-se a l'hemicicle i els grups han celebrat que s'hagi fixat la data: serà dimecres que ve.

En canvi, el president no haurà de donar explicacions sobre el presumpte finançament il·legal de CDC. Ciutadans fa temps que vol fer comparèixer Puigdemont, i aquest dimarts ho ha tornat a provar, argumentant que la imputació de Germà Gordó és una novetat prou important perquè el president del país, "i company de grup parlamentari de Gordó", s'hagi d'explicar al Parlament. JxSí i la CUP han tornat a evitar la compareixença.

La proposta de Ciutadans era que Puigdemont comparegués dimecres per parlar de les mesures per combatre la pobresa i que dijous expliqués per què l'exconseller de Justícia està imputat en un cas que apunta directament al 3% i al finançament de Convergència. El PP i CSQP s'han sumat a la petició i també ho ha acabat fent el PSC. La proposta no ha obtingut la majoria a la Junta de Portaveus, ja que Junts pel Sí i la CUP s'hi han manifestat en contra.

Gordó encara no ha cursat la baixa a JxSí

Malgrat haver-ho anunciat, Germà Gordó encara no ha sol·licitat la seva baixa al grup parlamentari de Junts Pel Sí. La mesa del Parlament, que s'ha reunit abans de la Junta, no ha rebut cap petició en aquest sentit, i fins que la rebi, Gordó seguirà formant part del grup de la majoria. L'exconseller sí que ha comunicat que deixa de ser el president de la comissió de Justícia. Junts pel Sí el substituirà per l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, que també és membre de la comissió.

Un cop Gordó marxi de Junts pel Sí es convertirà en l'únic diputat no adscrit de la legislatura. La mesa determinarà el temps que tindrà per participar als plens i se li assignarà una única comissió parlamentària.