Puigdemont repta l'Estat a "contrastar" els resultats del CEO amb un referèndum "formal"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha valorat els resultats del darrer baròmetre del CEO des de Nova York, en les darreres jornades de la seva visita oficial als EUA. Després de conèixer el detall del sondeig, Puigdemont ha reptat l'Estat i el govern espanyol a "contrastar aquestes dades dels estudis amb un referèndum formal". "Nosaltres no tenim cap problema per fer-ho. No tenim cap dubte que nosaltres acceptaríem els resultats. I m'agradaria que l'Estat no només negociés el referèndum sinó que es comprometés explícitament a acceptar-ne el resultat. Nosaltres ens hi comprometem", ha sentenciat Puigdemont des de la Cinquena Avinguda de Nova York.

Segons el president, el més rellevant dels resultats del CEO és que "la majoria de catalans accepta que hi hagi un referèndum, que hi ha una majoria que accepta que fins i tot sigui sense l'acord de l'Estat, i que de les persones que diuen que votaran en un referèndum fins i tot no acordat, el 59% votarien a favor de la independència".

El que no ha volgut valorar gaire Puigdemont és la prospecció electoral de l'enquesta, que marca que la majoria independentista del Parlament penja d'un fil i es podria acabar perdent. "Les enquestes van i venen en funció de les temporades, de vegades donen una majoria més llarga i de vegades més curta", s'ha limitat a dir, i ha preferit centrar-se en la part del sondeig que parla del referèndum i del resultat que tindria.

El 73% dels catalans, disposats a votar en un referèndum unilateralEn aquest sentit, Puigdemont ha considerat que amb el CEO "queda clar que el desig de celebrar un referèndum d'independència és el corrent majoritari del país i això ha de tenir una resposta política". "Més enllà de les projeccions electorals, que són secundàries, el que és important és que hi ha independentistes i partidaris del referèndum a totes les formacions polítiques", ha conclòs, i ha afegit que "celebrar el referèndum és un objectiu transversal i hi ha molts més partidaris de celebrar-lo que contraris".

Puigdemont ha fet aquestes declaracions en acabar la seva primera jornada a Nova York, que ha començat dinant amb catalans residents a la ciutat i que ha continuant visitant el museu jueu. El president s'ha reunit amb els responsables del Jewish Museum per tractar sobre futures col·laboracions entre Catalunya i Nova York.

Poc després d'aquesta visita, el president s'ha trobat amb James Carville, un exassessor del que fou president dels EUA Bill Clinton, i ha acabat el dia a la seu que el F.C. Barcelona té a Nova York, on el club ha ofert una recepció al president i a la qual han assistit representants d’empreses, institucions i entitats nord-americanes i catalanes instal·lades als EUA.