Puigdemont: "Abans d'acabar el juny, o la primera setmana de juliol, s'explicarà la llei de transitorietat"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, assegura que "abans d’acabar el juny, primera setmana de juliol, s’explicarà la llei de transitorietat. Explicarem com volem fer les coses". Ho ha explicat en una entrevista a RAC1 aquest matí.

També ha deixat clar, que "la llei de transitorietat no té el redactat que va publicar un mitjà de comunicació [El País]", cosa que es podrà comprovar aviat, ha dit.

"Pot ser que hi hagi necessitat de fer alguna acció parlamentària l’última quinzena d’agost". La llei de transitorietat?, li han preguntat. "Podria ser".

Respecte al moment de signar la convocatòria, ha respost: "Es farà quan toqui fer-ho en temps i forma, fent el compte enrere fins a l'1 d’octubre".

Resposta a Santamaría

"Em preocupa que la número 2 del govern espanyol digui això. Com pot dir tantes inexactituds sobre el que està passant a Catalunya? Que no li agradi el que passi ho entenc, però que un estat se senti provocat i tensionat perquè algú vol votar, és preocupant. A mi em tensionen altres coses, com quan els que pensem d’una manera determinada anem a unes eleccions amb un programa i l’apliquem puguem acabar davant de la justícia".

Quan el TC anul·li la convocatòria

"L’endemà que el TC suspengui el decret de convocatòria del referèndum el seguirem preparant".

"La inhabilitació és la conseqüència d’un procés judicial. Fins ara no era exprés, però tot és possible en el sistema judicial espanyol".

"D’inhabilitacions de membres del Govern no n’hi ha hagut mai, i ningú cap com es faria i què implicaria, ni el mateix govern espanyol".

El dia després del referèndum

"Si guanyem aplicarem el resultat, però no serem independents el dia següent. S’iniciarà un període de transició que esperem que sigui al més breu possible. Ens guanyarem el dret a trucar a la porta dels altres estats per demanar negociar-lo".

Cohabitació amb Junqueras

En ser preguntat sobre si aparèixer tan sovint amb el vicepresident Junqueras empetiteix la figura del president, ha resposta: "Empetitiria el president no fer el que li demanen. Els hiperlideratges polítics són d’una altra època. A mi ja em va bé reforçar que aquest és un moviment coral i amb matisos".

Congrés de Diputats

"Demanaré anar al Congrés a explicar-me. Jo no portaré cap proposta que s’hagi de sotmetre a votació".

"Enviaré una carta a la presidenta del Congrés per dir-li que m’han convidat a parlar-hi i que em digui quin mecanisme és el millor per fer-ho".

"L’únic que no s’ha votat encara al Congrés és quina proposta té Espanya per a Catalunya. Deu ser que no en tenen?"

"Per començar demano el reconeixement del problema, i després, com a polítics, ens sentim obligats a resoldre’l".

Reunió secreta amb Rajoy

"Vaig demanar de reunir-me amb Rajoy de manera oficial, però ens van anar posant excuses amb la data i al final vam captar el missatge".

"A principis de gener vam fer la reunió privada amb ell. Vaig sortir més preocupat del que havia entrat. Jo li vaig proposar d’incloure un punt a la Conferència de Presidents sobre la situació política de Catalunya, i ni d’això me’n vaig sortir. Ell es va tancar molt en banda".

"Amb el rei no parlo d’aquestes qüestions. Perquè pugui ser part de la solució, l’hem de preservar de la picabaralla política. Així pot ajudar més en un futur hipotètic si l’Estat s’asseu a negociar algun dia".

La campanya del 'no' del PP

"Benvingut el PP a la campanya del 'no', i fa bé d’explicar el que creu que pot passar amb la independència".

"Si ells es poden explicar i no els persegueixen judicialment, espero que a nosaltres també ens deixin fer-ho".

"La fiscalia investiga cartells dels quals no coneixem l’origen però no investiga les amenaces de mort que em fan a mi per Twitter".

Germà Gordó

"El PDECat ha sigut molt explícit en el cas Gordó, però el problema és el sistema de llista tancada, que per a algunes coses és bona i per a altres és inconvenient".

"Hauria estat bé que deixés l’escó, però tampoc soc partidari de fer una cacera de bruixes".

"Hem d’anar en compte amb les condemnes abans d’hora, sobretot perquè ho fem amb segons qui i no amb segons qui altre".

Cercle d'Economia

"He demanat al Cercle d’Economia què ha passat amb les preguntes que no em van fer, però encara no he rebut cap resposta".

Joan López Alegre

Un dels tertulians, Joan López Alegre, li ha preguntat: "Jo podré saltar-me la llei igual que ho estan fent vostès ara?" I Puigdemont ha respost: "Vostè tindrà tot el dret del món a crear un partit polític que demani l’annexió a Espanya, i si guanya les eleccions tindrà dret de saltar-se la Constitució catalana".

Barça

"Dubto que hi hagi un negoci com la Lliga que vulgui prescindir d’un equip com el Barça. M’agradaria que el Barça i els altres clubs catalans poguessin seguir jugant a la millor Lliga del món".