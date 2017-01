Puigdemont és una de les dotze persones que ‘Político’ creu que poden arruïnar el 2017

Hi ha dotze persones que l’edició europea de la web 'Politico' creu que podrien "arruïnar" el 2017. La majoria són polítics que "faran quedar-te al llit amb la manta ben aferrada sobre el teu cap tremolós". I un d’ells, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Segons la versió europea de la web 'Politico', l’aposta pel referèndum situa el cap de l’executiu català com un dels perills de l’any que tot just ha començat. " Posa els governs de Madrid i Catalunya en coordenades de col·lisió tan espectaculars com les d’un cara a cara entre Barça i Madrid", assenyala. I això, "forçarà a les institucions europees a prendre partit". Segons l’autor, l’editor de la web Tunku Varadarajan, "és molt dubtós que cap estat membre de la UE es posi de la banda catalana. Tot i que la majoria preferiria que no se li preguntés pel tema".

En la llista de les dotze persones també es troben el líder del moviment cinc estrelles a Itàlia, Beppe Grillo, els hackers russos que suposadament van condicionar les eleccions americanes i els líders de l’extrema dreta holandesa i polonesa, Geert Wilders i Jarosław Kaczyński. Puigdemont ocupa el número sis d'una llista encapçalada pels editors dels tabloides britànics, especialment el 'The Sun', el 'Daily Mail' i el 'Daily Express', per la influència que Varadarajan els atribueix en el Brexit.

Els propietaris dels equips de la lliga xinesa de futbol són al número 2 de les persones que podrien arruïnar el 2017. Els fitxatges multimilionaris d'estrelles internacionals -l'últim, l'argentí Carlos Tévez a qui el Shanghai Shenhua convertirà en el futbolista millor pagat del món- pot fer tremolar els ciments de les principals lligues europees.

La nova administració de Donald Trump també situa dues persones a la llista: Michael Flynn, l'escollit pel nou president americà per fer-li d'assessor en seguretat nacional; i Wilbur Ross, el nou secretari de comerç.

L'expresident francès Nicolas Sarkozy, a qui 'Público' situa com el proper líder anti-europeu a França, Martin Selmayr, el cap de gabinet del president de la comissió europea, Jean-Claude Juncker; i la comissària europea de la competència, Margrethe Vestager, completen la llista.

'Politico' és una web especialitzada en el seguiment de l'actualitat política que va néixer als Estats Units i ara també té presència a Europa, on s'ha especialitzat en les institucions de la Unió Europea.

La llista completa de les persones que podrien arruïnar el 2017: