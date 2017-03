L'operació diàleg canvia de bàndol (per un dia)

L'operació diàleg canvia de bàndol. A les portes del xoc de trens -o això diuen-, la Generalitat recupera una vella tradició: els premis Blanquerna, que s'entreguen a Madrid a personalitats espanyoles i feia set anys que no es lliuraven. Els premiats són dos abanderats del "diàleg i la concòrdia", l'exseleccionador espanyol de futbol Vicente del Bosque i el fòrum de la Nueva Economía, que organitza conferències de polítics de tots els colors . "J uguen net i pregonen el 'fair play' amb una sana rivalitat", diu el president Carles Puigdemont des de l'auditori del museu Reina Sofia.

Darrere seu hi ha u n piano blanc, a imatge del que va fer servir John Lenon per cantar l''Imagine'. I des d'aquí el president 'imagina' una Espanya amb "molts Vicentes del Bosque i molts Nueva Economía Forums". L'ocupa la cantant Mayka Makowski, que, com si li respongués que és hora de despertar, toca 'A dream within a dream (Un somni dins d'un somni)'.

Des de la platea, el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, l'home que pregona el diàleg del pal i la pastanaga cada divendres des de La Moncloa s'ho mira atent. Abans, ha compartit amb Puigdemont copa de vi a la cafeteria del Reina Sofía -és el museu on hi ha el Guernika, de Picasso, que Puigdemont ha anat a veure-. "P er reconèixer a l'altre no cal renunciar a les pròpies idees i conviccions", fa el president. Tot i que parla en genèric, sense referències a Rajoy ni al procés, se li entén tot: "Cal tenir actitud democràtica i estar disposat a habilitar que l'altre pugui expressar lliurement idees. Especialment aquelles que siguin contràries a les teves".

Totes dues bandes pregonen el diàleg. Puigdemont aparca el referèndum per un dia, perquè aquesta vegada no hi ha hagut reunió amb Mariano Rajoy. O com a mínim això és el que prometen els equips dels dos presidents -que l'última vegada es van conjurar sense èxit per mantenir en secret la cita-. Però el diàleg continua sent de sords: uns volen parlar de referèndum, els altres, de la música. "Hem dialogat sí. Hem estat d'acord en què la cantant ho feia molt bé, que el discurs ha estat molt correcte i sobretot que els premiats estaven molt ben triats", diu el ministre, que ho rebla amb una versió 'popular' de l'"això no toca": "Tenim 364 dies per parlar de política. Avui estem de celebració".

La resta de l'agenda del president ha passat per una reunió amb empresaris -representants de multinacionals amb seu a Espanya, sobretot-, un dinar amb senadors i diputats del PDECat i un altre sopar amb els premiats. Del Bosque, que va deixar fora de joc Rajoy en una entrevista a la SER quan li va censurar que no fes res per "trobar un camí del mig" davant del procés català, rep una floreta Puigdemont li dedica una floreta: " Sou del tipus de persona que a la vostra taula sempre teniu un plat posat per al diàleg". Justament el que, sembla, no va trobar a la taula de Rajoy a La Moncloa.