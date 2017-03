Puigdemont, sobre les pressions d'Espanya contra el procés: "Els països són lliures i prenen les seves decisions"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha admès a Washington que les pressions d'Espanya contra els esforços del govern per explicar el procés sobiranista "fa molt i molt de temps que es noten". Tot i així, ha dit, "nosaltres som aquí i el món sap perfectament com ha d'actuar".

Puigdemont, que es troba de viatge oficial als Estats Units, ha visitat avui el Smithsonian Folklife Institute. Catalunya serà l'estiu del 2018 la cultura invitada al festival de cultures tradicionals vives que organitza cada any aquesta institució a la capital nord-americana.

"Per més favors que es demanen, els països són lliures, prenen les seves decisions, com ha estat i ha de ser sempre", ha respost a la pregunta si el govern espanyol havia pressionat perquè Catalunya no fos invitada a aquest festival.

L'acte congrega cada any més d'un milió de persones al parc National Mall de la capital nord-americana amb demostracions de folkore , música , dansa , artesania i gastronomia a l'aire lliure. I se celebra durant dues setmanes que fan coincidir amb la festa nacional d el 4 de juliol.

Les seves declaracions arriben una setmana després que l’exministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel García-Margallo admetés que el govern espanyol ha pagat un preu indeterminat en "favors" a països tercers per aconseguir pronunciaments contra la independència de Catalunya.

El president tenia previst aquesta tarda -hora local- reunir-se amb congressistes nord-americans a porta tancada per parlar sobre Catalunya. A més, ha concedit entrevistes al diari 'Washington Post', el setmanal 'Politico' i a la televisió CNN en espanyol.