Puigdemont promet "persistir" davant les "amenaces" de l'Estat

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha promès aquest divendres en el marc de la commemoració dels 125 anys de la redacció de les Bases de Manresa que el Govern no deixarà de "persistir" davant les "amenaces" de l'Estat. "Si fa 125 anys no van deixar d'insistir ni amb l'eco de les amenaces que van arribar des del Congrés de Diputats ni tampoc amb les incerteses que tenien, avui tampoc ho farem", ha exclamat el cap de l'executi el mateix dia que la Fiscalia ha obert diligències per investigar si la Generalitat prepara el referèndum (prohibit pel Tribunal Constitucional).

En aquest sentit, Puigdemont ha dit que "avui ens sentim hereus de l'assemblea on tot va començar i tenim el deure de continuar aquell fil que es va començar a trenar a Manresa". L'acte de commemoració de les Bases de Manresa ha comptat també amb la presència de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i s'ha celebrat al Saló de Sessions del consistori, el mateix lloc on fa 125 anys les elits intel·lectuals i econòmiques de Catalunya es van reunir per estructurar com havia de ser la futura constitució catalana.

La fiscalia ja investiga si el Govern prepara el referèndumA la mateixa sala on el 1982 es van reunir els redactors de les Bases de Manresa, Puigdemont ha destacat que ja aleshores la resposta de l'estat espanyol davant d'aquella proposta va ser la via judicial. En aquest sentit, Puigdemont ha dit que "han estat 125 anys de propostes i 125 anys de respostes de la mateixa manera". Tot i això, ha advertit el president, "igual com fa 125 anys no van deixar d'insistir ni amb l'eco de les amenaces ni amb les incerteses que tenien, avui tampoc ho farem". "Catalunya ha de ser allò que els catalans volen que sigui i només així serà lliure, moderna i democràtica", ha reblat.

Puigdemont ha dit que les Bases de Manresa representen "l'entrada al despertar del catalanisme polític" i ha dit que "fa 125 anys ja van anticipar-se al que després seria el dret a l'autodeterminació dels pobles". "Avui sabem que aquelles Bases eren molt sòlides perquè ens hi continuem recolzant i ens sentim prou forts per poder, amb una visió actualitzada d'aquella assemblea, fer una proposta que estic convençuts que els assemblearis de fa 125 anys també recollirien", ha expressat el president.

Forcadell, en la mateixa línia que Puigdemont, ha criticat que les reaccions de Madrid "s'han repetit cada cop que Catalunya ha presentat un projecte polític". Forcadell ha apuntat que el text de les Bases de Manresa "ha quedat àmpliament superat pel pas del temps" però "la seva lectura feta en el seu context ens ha d'ajudar a entendre el nostre passat i també a interpretar millor el present i futur immediat". Segons la presidenta del Parlament, hi ha un element que s'ha anat repetint des del 1892 i és la "persistència de la nostra identitat nacional malgrat els intents d'esborrar-la amb tot tipus d'imposicions".

Les altres autoritats que han presidit l'acte han estat la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. Conesa, en el seu discurs, també s'ha mostrat crítica amb la "politització dels tribunals" i ha volgut remarcar la importància de les Bases per "assolir la majoria d'edat del catalanisme". De la seva banda, Junyent ha defensat que Manresa "ha demostrat al llarg de la història una capacitat de resistència i també de fidelitat al catalanisme" i, per això, "ara, en un moment transcendental pel futur del país, volem seguir jugant un paper destacat en el camí cap a la nostra llibertat".