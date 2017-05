El govern espanyol exigeix a Puigdemont que deixi "d'amenaçar" i que vagi al Congrés a explicar la seva proposta de referèndum

El govern espanyol ja ha sortit al pas de l'esbo rrany de la llei de transitorietat jurídica que publica ' El País' aquest dilluns. Ho ha fet per boca del portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, que ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que deixi "d'amenaçar" amb el que faran si no es fa el referèndum, que ha tornat a qualificar "d'il·legal".

En aquest sentit, el portaveu de l'executiu espanyol, en un esmorzar informatiu, ha reiterat l'oferta de portar la seva proposta de referèndum a les corts espanyoles i que va verbalitzar la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, la setmana passada. "El diàleg és el més democràtic i transparent", ha defensat Méndez de Vigo, que ha justificat que on "millor es dialoga és on hi ha els representants de la sobirania nacional".

El govern espanyol no ha sigut l'únic que ha posat el crit al cel després de conèixer el contingut de la llei de transitorietat jurídica. El PP català ja ha demanat la compareixença de Puigdemont davant del ple del Parlament. El seu líder, Xavier García Albiol, ha denunciat que el comportament del Govern és propi de "règims de països que no tenen res de democràtic, accions pròpies de gent fanàtica i il·luminada instal·lada en el disbarat".

Els populars han presentat la sol·licitud de compareixença aquest dilluns al matí perquè creuen que el president de la Generalitat ha de donar explicacions "immediates de com està preparant de manera unilateral i antidemocràtica el trencament amb la resta d'Espanya".

Cs la recorrerà quan entri en vigor

El president de Cs, Albert Rivera, ha anunciat que portaran al Tribunal Constitucional la llei de transitorietat jurídica quan entri en vigor i ha demanat al PP i al PSOE que se sumin a aquest recurs. En una entrevista a Telecinco recollida per Europa Press, Rivera ha assegurat que no l'ha sorprès el contingut de la llei "de secessió", que ha reiterat que és "inconstitucional i il·legal" i que "no és democràtica" perquè "roba a tots els espanyols" la sobirania nacional.