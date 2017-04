Puigdemont assegura que hi ha diplomàtics espanyols que se senten "incòmodes" amb el que els obliga a fer l'Estat

Després dels dos últims viatges als Estats Units del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de rebre dos compromissaris nord-americans aquest cap de setmana per explicar-los el procés sobiranista, Puigdemont ha defensat aquestes trobades com un pas previ perquè si Catalunya aconsegueix ser un Estat independent "puguem trucar la porta" de la comunitat internacional i "ens puguin escoltar". "La posició que prenguin els estats vindrà marcada per la feina prèvia feta", ha defensat el president.

Una feina que, segons ha assegurat, l'estat espanyol ha intentat aturar en diverses ocasions. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Puigdemont ha explicat que "la diplomàcia espanyola va més enllà de les seves atribucions" i que "algun diplomàtic" li ha expressat al president que se sent "incòmode" amb el que l'Estat li obliga a fer, com seria el fet de "malparlar d'una regió espanyola". Tot i que no ha volgut concretar el nom dels diplomàtics, ha tornat a posar les declaracions que va fer l'exministre d'Exteriors José Manuel García Margallo quan va dir que devia "favors" a diversos estats perquè es posicionessin en contra del procés.

Per contra, el president de la Generalitat ha tornat a desmentir les paraules del líder del PP català, Xavier García Albiol, que el va acusar d'haver pagat per reunir-se amb l'expresident dels Estats Units Jimmy Carter. "És una falsedat i una indecència", ha dit Puigdemont.