Puigdemont reivindica la via escocesa per a Catalunya en una entrevista al Washington Post

El referèndum d’independència d’Escòcia del 2014 és el mirall en què el Govern voldria veure reflectides les seves aspiracions aquest 2017. Aquest dimecres el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ho torna a evidenciar en una entrevista publicada a l’edició digital del Washington Post, un dels principals diaris americans. " Volem seguir la via escocesa. Catalunya i Escòcia són molt diferents però les nostres demandes són les mateixes. Volem votar en un referèndum d’independència", assenyala. Puigdemont es troba a la capital nord-americana en un viatge que el portarà a diverses ciutats de la costa est.

El Washington Post destaca que, a diferència del govern britànic, l’executiu espanyol ha refusat reiteradament seure a parlar amb Catalunya de la possibilitat de convocar un referèndum d’autodeterminació. També recorda que l’expresident de la Generalitat Artur Mas ha estat condemnat a dos anys d’inhabilitació per haver impulsat un "referèndum simbòlic i no vinculant" el 9 de novembre del 2014. " Espanya pensa en la seva unitat com si es tractés d’una religió. Com si parlessin de Déu", lamenta Puigdemont.

El president català denuncia la manca de diàleg de l’Estat i subratlla que hi ha "un gran nombre de catalans que no volen formar part d’Espanya". "Demanem poder exercir el nostre dret a l’autodeterminació", insisteix. El diari també recull l’anunci del nou pla d’inversions a Catalunya promeses pel president espanyol, Mariano Rajoy, i el seu oferiment a parlar "de tot menys del referèndum" amb la Generalitat.

"No tenim cap problema amb els espanyols. No tenim res contra Espanya. Tenim un problema amb l’estat espanyol i el seu sistema polític", conclou Puigdemont. I el Washington Post afegeix: "el sentiment és mutu".