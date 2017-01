Puigdemont responsabilitza Colau de la presència de l'exèrcit al Saló de l'Ensenyament

La Fira de Barcelona ha decidit triplicar l'espai de l'exèrcit en el Saló de l'Ensenyament que es farà el proper mes de març i aquesta decisió no ha agradat al Govern. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha responsabilitzat aquest dimecres a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, d'haver permès que l'estand dels militars, enlloc de suprimir-se, s'hagi ampliat. " La Fira de Barcelona no la presideix la Generalitat, sinó l'alcaldessa i la decisió és exclusivament de la Fira", ha destacat en resposta a la diputada de la CUP Gabriela Serra.

Puigdemont ha anunciat que el Govern farà una queixa formal per aquesta decisió, tal com va fer el setembre de l'any passat. Aleshores, la carta va ser desatesa per la Fira, segons ha explicat.

El març de l'any passat, Colau va protagonitzar una polèmica amb els representants de l'exèrcit quan els va dir que preferia que no hi fossin al saló. Des d'aleshores tant l'ajuntament de Barcelona com el Parlament i la Generalitat s'han oposat a la presència dels militars en les fires educatives.