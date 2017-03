Puigdemont, després de reunir-se amb congressistes a Washington: "Estan acostumats a resoldre les coses votant"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha reunit aquest dimarts a la Cambra de Representants dels Estats Units amb tres congressistes per explicar-los el procés sobiranista i ha constatat "l' interès que hi ha al món" per saber què passa a Catalunya, cosa que ha contraposat al "poc interès que hi ha a la política espanyola".

Segons ha informat el Govern aquest dimecres en un comunicat, Puigdemont s'ha trobat amb Eliot Engel, congressista demòcrata per Nova York i membre del Comitè d'Afers Estrangers de la Cambra; Dana Rohrabacher, republicà per Califòrnia i president del Subcomitè d'Europa de la Cambra; i Laurence Francis Rooney, republicà per Florida i membre de la comissió d'Afers Exteriors.

"La nostra lluita és un reflex de la lluita pels drets civils americans": Puigdemont a HarvardL’objectiu d’aquestes trobades, ha explicat el Puigdemont, "és poder-nos explicar [...] amb gent que té molt d’interès a saber el que passa". "Saben el moment que viu el procés i estan molt amatents al que pugui passar", ha dit, assegurant que als congressistes no els ha "sorprès" res. "Estem a un país [els EUA] on estan acostumats a resoldre les coses votant".

Puigdemont ha insistit que el procés que "culminarà amb un referèndum i, si hi ha un resultat clar a favor de la independència, hi haurà polítics que tindran un coneixement molt precís del que farà Catalunya". En aquest sentit, ha destacat que "en el moment que els catalans votem i decidim, tothom accepta que això deixarà de ser un afer domèstic i, per tant, els països prendran posicions a partir d’aquell escenari".

Puigdemont, que es troba de viatge oficial als EUA, ha estat acompanyat en les seves trobades pel conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, i el delegat del Govern als EUA, Andrew Scott Davis.