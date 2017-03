Puigdemont assegura que la sentència del 9-N "estimula" a continuar endavant amb el procés

Refermant el seu compromís amb el referèndum. Així ha respost el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha respost aquest dilluns a la sentència del TSJC que condemna Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau a entre dos anys i un any u mig d'inhabilitació pel 9-N. Puigdemont, que compareixerà més tard al Palau de la Generalitat per fer una declaració institucional, ha pres la paraula durant la roda de premsa e Mas, Ortega i Rigau a la seu del Partit Demòcrata (PDECat) per afirmar que el sobiranisme "superarà" aquest "entrebanc" i que, fins i tot, les inhabilitacions "estimularan a tot aquell que pugui tenir dubtes a continuar endavant".

"El Govern continuarà acreditant davant del poble que aquell compromís contret i sustentat en una majoria parlamentària", ha afirmat Puigdemont, que ha assegurat que el sobiranisme "a cada dificultat surt més reforçat". Puigdemont ha defensat que "fins ara res ha aturat" el procés, i que això és perquè "qui veritablement hi ha darrere és el poble de Catalunya".

A principis de febrer, quan va acabar el judici del 9-N, Puigdemont ja va rebre els tres acusats -ara ja condemnats- al Palau de la Generalitat. Aleshores va assegurar que el govern espanyol és a temps de rectificar, fins i tot en temps de descompte. És a temps de dialogar i escoltar al votant d'una taula política. I jo ho espero", va respondre Puigdemont quan se li va preguntar per quin esperava que fos el següent pas de l'Estat.