Puigdemont rebutja comparèixer a la comissió de comunitats autònomes del Senat com proposen PP i PSOE

A pocs minuts que comencés la votació dels pressupostos de la Generalitat per 2017 i el sobiranisme superés, en paraules habituals de Carles Puigdemont, una nova "prova d'estrès", el president de la Generalitat ha afrontat aquest dimecres una altra sessió de control al Parlament. Una sessió que ha començat amb el líder del PP al Parlament, Xavier García Albiol, preguntat al president per la seva voluntat de comparèixer al Senat: "Ens alegra que s'acosti a les institucions espanyoles, que són casa seva perquè vostè és espanyol encara que no ho sàpiga".

Albiol ha defensat que el que pertoca és que Puigdemont comparegui "en el marc adequat" que és a la comissió de comunitats autònomes, on la resta de grups tenen oportunitat de debat. Un extrem que el president de la Generalitat ha rebutjat. El cap de l'executiu ha criticat que es vulgui condicionar la seva conferència, i ha contrastat l'actitud del Senat amb la que va tenir el Parlament Europeu. "Allà ningú ens va dir no vinguin a fer una ocurrència o un numeret". Per això, ha rebutjat comparèixer a la comissió de comunitats autònomes -tal i com demana el PP- i ha considerat que el que és una "ocurrència" és que se li proposi això.

Puigdemont ha explicat que a ell li va semblar bona idea que tant ell com el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, compareguessin al Senat com ho van fer a Brussel·les. "Aviam -ha dit- si així la gent que no vol escoltar té l'educació de venir a una conferència".

També el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha animat Puigdemont a comparèixer a la comissió de comunitats autònomes del Senat: "Si hi ha possibilitat de fer un debat i no només una conferència, no perdi l’oportunitat", ha avisat el dirigent socialista, que ha preguntat al president si hi havia hagut algun progrés en els 45 punts -a més del referèndum- que va portar a la seva primera reunió amb Mariano Rajoy.

Puigdemont, que ha lamentat que Rajoy encara no hagi trobat data per tornar a reunir-se amb ell, ha acusat el govern espanyol d'estar "fent xantatge" i "perjudicant a consciència els drets dels ciutadans de Catalunya" negant-se a parlar amb el Govern i dient que si vol negociar cal que l'executiu català "renunciï a les seves idees".

En l'últim torn d'intervenció, en resposta al líder de Junts pel Sí, Jordi Turull, Puigdemont ha insistit en les seves crítiques a la falta de diàleg del govern espanyol. Això, ha criticat que Rajoy "posi condicions" com ara que el Govern renunciï al referèndum mentre la Generalitat no demana a l'executiu estatal que aparqui la seva " idea de la unitat d'Espanya" per asseure's a dialogar. "Això evidència que el problema no és el diàleg, és una concepció molt arcaica del que han de ser les relacions entre Catalunya i Espanya", ha apuntat, i ha afegit que "a la mesa del diàleg s'hi ha d’anar plorat de casa i despullat dels prejudicis sobre la posició de Catalunya".

Xoc amb C's i CSQP pels pressupostos "de la preindependència"



La sessió de control ha viscut també un intercanvi de retrets entre el president de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Lluís Rabell, i el president de la Generalitat arrel dels pressupostos. Com va fer ahir Joan Coscubiela, Rabell ha criticat la debilitat del Govern, ja que és incapaç d'evitar que l'oposició aprovi més de mil esmenes pels comptes. Unes esmenes que Puigdemont ha censurat per "poc serioses", ja que suposen una despesa extra de 6.000 milions d'euros.

Més tard, en resposta a les crítiques de la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, Puigdemont ha defensat que els pressupostos de 2017 ja no són els últims pressupostos autonòmics sinó que són els comptes de la " postautonomia i la preindependència".

Debat sobre la gestió de l'aigua

Després que la CUP exigís ahir al Govern que, amb els comptes aprovats, fixi ja la data i la pregunta del referèndum, avui l'esquerra anticapitalista a través de la diputada Mireia Boya no ha preguntat pel procés sobiranista sinó per la gestió de l'aigua. Puigdemont ha afirmat que el Govern és molt sensible en relació al dret universal que representa l'aigua i està compromès a fer tot el que té a l'abast per garantir el control d'aquest dret, que es pot garantir tant amb gestió pública, públic-privada o privada.

Un debat que ha mostrat com, malgrat l'aprovació dels comptes, els models de CUP i Junts pel Sí són distants. Boya ha criticat que el Govern es posi al costat de les empreses "opaques" en la gestió de l'aigua, i ha reclamat que en el procés constituent es fixi l'aigua com un dret i no una matèria de "mercadeig" de les empreses privades. Puigdemont ha considerat una "falsedat" argumentar que només la gestió pública de l'aigua és eficient.