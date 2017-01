Puigdemont, sobre la culminació del procés d'independència: "A fons i fins al final"

En ple debat successori en el si del Partit Demòcrata, després que ahir el comitè nacional assumís que Carles Puigdemont no es presentarà com a cap de llista en unes eleccions, el cap de l'executiu català s'ha expressat públicament just quan fa un any que va ser investit president de la Generalitat.

A través de Twitter, Puigdemont ha fet gala del seu "compromís" envers allò que ja havia dit quan va decidir acceptar el càrrec de president: que ho seria per un moment "excepcional" i per portar el país de "l'autonomia a la preindependència". Per a Puigdemont, la seva tasca al capdavant de la Generalitat acabarà quan la ciutadania s'hagi pronunciat en un referèndum -que s'ha compromès a convocar per al setembre de l'any que ve-. "Complir el compromís és la millor manera de correspondre a l'immens honor que em va fer el Parlament avui fa un any", ha piulat el dia que fa just un any que es va consumar la seva investidura al Parlament.

Complir el compromís és la millor manera de correspondre a l'immens honor que em va fer el Parlament avui fa un any. A fons i fins al final! — Carles Puigdemont (@KRLS) 10 de enero de 2017

Així, Puigdemont també ha refermat la seva aposta per culminar el procés d'independència que segons el pla del Govern ha d'acabar amb la celebració del referèndum i, en cas de victòria del sí, la proclamació de la independència. Junts pel Sí i la CUP preveuen convocar eleccions constituents, per elaborar una eventual Constitució catalana, a la primavera de l'any que ve. "A fons i fins al final", ha conclòs el president.