Puigdemont dona el seu suport a Macron quan falten dos dies per a les eleccions franceses

Quan falten dos dies per a la segona i definitiva volta de les eleccions franceses, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha sumat a les mostres de suport a Emmanuel Macron que ja havien explicitat altres membres del PDECat, com ara el diputat al Congrés Jordi Xuclà. Puigdemont ha esperonat els francesos a "apostar per una França oberta i diversa" dins una "Europa forta i plural". I el president ha acabat el seu tuit encoratjant el candidat centrista francès.

Diumenge els francesos tenen l'oportunitat d'apostar per una França oberta i diversa en una Europa forta i plural. Courage @EmmanuelMacron — Carles Puigdemont (@KRLS) 5 de mayo de 2017

Aquesta setmana, ERC va desautoritzar els republicans de la Catalunya del Nord, que havien demanat el vot en blanc, i va cridar a votar per Macron per aturar el "feixisme de Le Pen". Aquest divendres, el líder del PP català, Xavier García Albiol, no s'ha volgut posicionar a favor de cap dels dos candidats, tot i que ha dit que "no aposta pels extrems", en referència a la candidata de la ultradreta, Marine Le Pen.