Pujol Jr. defensa que ha de sortir de la presó perquè "en cinc anys no s'han trobat proves de corrupció"

Jordi Pujol Ferrusola, el fill gran de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, defensa que ha de sortir de la presó perquè després de cinc anys d'investigació policial no s'ha trobat "el més mínim indici de prova" de corrupció.

En el recurs contra la presó preventiva acordada el 25 d'abril per l' Audiència Nacional, els advocats de Pujol Ferrusola afirmen que "la profusa i exhaustiva investigació durant cinc anys no ha permès identificar, per inexistents, a quina licitació concreta, concurs o adjudicació es refereixen" els informes policials quan diuen que els ingressos de Pujol Jr. procedeixen de comissions il·lícites.

Per aquest motiu demanen la seva posada en llibertat provisional, encara que accepten que li imposin més mesures cautelars, com la prohibició de sortir d'Espanya o de comunicar-se amb testimonis claus o entitats bancàries.

El fill gran de l'expresident assegura que els moviments econòmics que ha realitzat -que el jutge José de la Mata considera una estratègia per treure capitals d'Espanya, entorn dels 30 milions d'euros- estan fets abans del procediment o abans del bloqueig de comptes, i que en cap cas són operacions de descapitalització.