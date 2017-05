Els Pujol veuen una "fotocomposició" en el document de "la mare superiora"

La defensa de la família Pujol ha denunciat al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata que el document que vincula la nota manuscrita de "la mare superiora" sobre "traspassos de missals" amb una sol·licitud d'operacions a la Banca Reig és fruit d'una "fotocomposició" aportada per l'expresident del BPA Higini Cierco.



En un escrit, els advocats Cristóbal Martell i Albert Carrillo alerten el jutge De la Mata que el document original de la Banca Reig ja havia estat enviat al jutjta a través d'una comissió rogatòria, "sense la fotocomposició resultant" d'adjuntar-hi la nota manuscrita de Marta Ferrusola, segons informa Efe.



Amb el seu escrit d'al·legacions, els advocats dels Pujol intenten qüestionar el vincle entre el document bancari de sol·licitud d'operacions al compte corrent amb la menció manuscrita de Marta Ferrusola, en la qual aquesta usava suposadament un llenguatge en clau per sol·licitar a la Banca Reig un traspàs de dos milions de pessetes.



"Reverend mossèn, soc la mare superiora de la congregació, necessitaria que traspassis dos missals de la meva biblioteca a la biblioteca del capellà de la parròquia, ell ja li dirà on s'han de col·locar. Molt agraïda", diu la nota, signada simplement com a "Marta".