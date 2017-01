El jutge i la fiscal del cas Pujol esbronquen la policia per no acreditar les proves, segons 'El Mundo'

El jutge i la fiscal del cas Pujol han exigit als policies que han participat en la investigació que revelin el nom de les seves fonts i que esclareixin d'on surten les informacions. Segons publica aquest dimarts ' El Mundo', jutge i fiscal els van esbroncar en comprovar que els agents se centren en divagacions. Després dels interrogatoris, José de la Mata i Belén Suárez han arribat a la sospita que la informació procedeix de piratejos informàtics i han amenaçat els policies d'emprendre accions contra ells si no els comuniquen qui són les seves fonts.

El diari situa entre els documents de dubtós origen nombrosos informes presentats els darrers mesos per la Udef i també notes internes policials elaborades pel comissari José Manuel Villarejo i que apunten l'existència d'una negociació del CNI amb els Pujol perquè, segons la seva versió, no delatin el rei Joan Carles I per tenir un compte suís relacionat amb el cas Gürtel. El CNI ha negat públicament les acusacions i ha garantit que "no quedaran sense resposta".

Els interrogatoris policials als quals ha tingut accés 'El Mundo' demostrarien que els agents no són capaços de precisar l'origen de les dades, la majoria de les quals es van incloure en una memòria USB, fet que va molestar el jutge i la fiscal. El jutge De la Maza va lamentar que el disc dur estigués custodiat en un calaix del despatx dels agents i que "qualsevol que passés per allà" hauria estat capaç d'agafar-lo.