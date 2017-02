Pujol assegura que va comunicar a Mas que ell es quedaria "tota la merda" de CDC

"A mi expulseu-me del partit demà mateix i retireu-me tots els honors i la pensió d'expresident. Tota la merda per a mi. Ara, sobretot, no renuncieu a l'obra feta". Això és el que Jordi Pujol diu que va comunicar a Artur Mas un cop va confessar públicament haver mantingut diners sense regularitzar a Andorra durant més de dues dècades. I és precisament el que Pujol va explicar a un grup de joves en un restaurant del carrer Rosselló de Barcelona i que aquest divendres recull 'La Vanguardia' en la seva edició digital. " Si jo m'emporto molta merda, al partit n'hi pot quedar poca", afegeix.

En la gravació, l'expresident de la Generalitat reconeix que el partit va quedar "traumatitzat" i que, actualment, està en hores baixes. De fet, opina que el més probable és que el pròxim president de la Generalitat sigui Oriol Junqueras perquè ERC "s'està aprofitant" del moment baix del PDECat. "Si les coses no milloren en el PDECat és probable que el pròxim president sigui Junqueras. En aliança amb no sé qui. Suposo que amb el PDECat, si el volen", apunta. En canvi, Pujol no veu "probable" que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, arribi a la presidència del Govern.

Pujol considera que ara el que li toca és "aguantar" i, en aquest sentit, recorda una anècdota d'un amic. "Un amic meu mirant el diari va dir, 'cony en Pujol, quina desgràcia'. I un altre li va preguntar: 'què passa, que s'ha mort?', i li va dir, 'tant de bo s'hagués mort'. I això és veritat, però no va ser així i ara he d'aguantar", comenta.

Pel que fa al lideratge al PDECat, a Pujol li agradaria que Artur Mas fos el pròxim candidat del partit a la presidència de la Generalitat, un cop Carles Puigdemont s'ha autodescartat. "Ara, si l'inhabiliten, quedarà 'kaputt' definitivament", reconeix. A més, el fundador de CDC creu que el partit no hauria d'haver canviat de nom i opina que en l'actual context polític l'únic que té risc d'acabar a la presó és el portaveu del PDECat a Madrid, Francesc Homs, tot i que "s'ho pensaran, perquè tenen possibilitat de fer mal sense necessitat de recórrer a això, per exemple amb les inhabilitacions".