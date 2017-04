Quaranta visites de ministres des de l’inici de l’‘operació diàleg’

“Mariano Rajoy està buscant que totes les peces del nou govern encaixin en la voluntat negociadora i d’arribar a acords”. Són les paraules que va pronunciar el portaveu de l’executiu espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ara fa cinc mesos, el 18 de novembre passat, amb motiu de la designació d’Enric Millo com a nou delegat del govern espanyol a Catalunya. L’objectiu de rellevar María de los Llanos de Luna d’aquest càrrec i col·locar-hi el que havia sigut diputat del PP al Parlament durant 21 anys responia a la ja coneguda operació diàleg : l’estratègia de la Moncloa per aturar el camí engegat pel govern català cap al referèndum.

Des d’aleshores Mariano Rajoy i el seu equip de ministres han desembarcat a Catalunya una quarantena de vegades. Una de les que més ha omplert la seva agenda pública d’actes al territori català -vuit- ha sigut la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. De fet, en la confecció del nou govern del PP, Rajoy va encomanar a la seva mà dreta la responsabilitat sobre les administracions territorials, amb un despatx permanent a Barcelona inclòs. Una de les trobades més destacades de la vicepresidenta va ser el 10 de gener a Barcelona amb el seu homòleg, Oriol Junqueras.

Les instruccions que des de Vicepresidència es donen als ministres són que han de venir a Catalunya “amb freqüència”. De fet, les persones que treballen a la Delegació constaten que el volum de feina es va incrementar “de la nit al dia” des de l’arribada de Millo. “Hi ha molta diferència respecte a l’etapa anterior”, afegeixen.

Oferta d’infraestructures

Fonts de la Delegació pilotada per Enric Millo han explicat a l’ARA que Mariano Rajoy té previstes dues visites a Catalunya, una de les quals immediata, tot i que fins ara, dins d’aquesta operació diàleg, només ha vingut un cop. Va ser el 28 de març, acompanyat del ministre de Foment, Íñigo de la Serna, per prometre inversions en infraestructures per valor de 4.200 milions d’euros fins al 2020. Sáenz de Santamaría també seguirà venint: aquesta setmana i el 25 i 26 d’abril, amb motiu de la firma de l’acord de l’Ajuntament de Tarragona amb l’Estat per a l’organització dels Jocs del Mediterrani del 2018. La vicepresidenta vindrà acompanyada del titular de Cultura i Esports, Íñigo Méndez de Vigo, i del d’Hisenda, Cristóbal Montoro.

Cap d’aquests dos ministres havia visitat encara Catalunya en els últims cinc mesos, però companys seus de l’executiu sí que han trepitjat terres catalanes amb freqüència. El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, així com el d’Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, han vingut tres cops; la ministra d’Ocupació, Fátima Báñez, i el de Justícia, Rafael Catalá, ho han fet quatre vegades cadascun; mentre que els encarregats d’Economia i d’Exteriors, Luis de Guindos i Alfonso Dastis, una. Per sobre de tots ells destaca, però, l’única ministra catalana del consell de Rajoy, Dolors Montserrat, amb la carpeta de Sanitat sota el braç, a qui se li comptabilitzen fins a deu aparicions públiques. Fonts de la Delegació del govern espanyol a Catalunya han explicat a l’ARA que Montserrat freqüenta molt la seva comunitat autònoma i que ho aprofita per fer visites a centres sanitaris que sovint no surten a la llum.

Sense fruits

Tot plegat, però, ¿ha servit per arribar a l’entesa entre l’administració catalana i l’espanyola? Fins ara aquesta operació diàleg no s’ha traduït en cap acord concret entre els dos governs. Tot i que el Pacte Nacional pel Referèndum segueix en el seu objectiu d’aconseguir un referèndum acordat amb l’Estat, la resposta que arriba contínuament des de la Moncloa és que la negociació està oberta sempre que no sigui per parlar de cap consulta sobre la independència. El Govern encara hi vol insistir, però ja ha posat data de caducitat a la consulta pactada: dijous passat la portaveu de la Generalitat, Neus Munté, va anunciar en una entrevista a Efe que el Govern es donava dos mesos més de marge per acordar el referèndum amb l’Estat. Quan se superi aquesta data l’escenari és incert i els passos dels uns i els altres, una incògnita.