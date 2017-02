Què ha obligat l’oposició a incloure en els pressupostos?

La CUP farà suar al Govern la tramitació dels pressupostos fins a l’últim dia, malgrat que l’executiu tingui garantida la majoria per aprovar-los al Parlament. La setmana passada, a la comissió d’economia, els cupaires van voler evidenciar que hi voten a favor tot i que el cor els hi demanaria fer-ho en contra i es van aliar amb la resta de l’oposició per fer perdre al Govern més d’un miler de les 2.413 esmenes presentades al projecte de llei. Junts pel Sí lamenta aquesta actitud, però subratlla que les qüestions acordades per l’oposició no tindran cap efecte en els pressupostos del 2017.

Renda garantida de ciutadania. El Govern esperava algun gest contrariat dels cupaires, però no que li fessin perdre la meitat de les votacions. Entre elles, alguna referida, per exemple, a la renda garantida de ciutadania, en la qual l’executiu i la CUP han arribat a un acord concret per incrementar en 45 milions d’euros la dotació. Què és, doncs, el que l’oposició ha forçat a incloure en els pressupostos? En renda garantida, insten el Govern a crear una partida “oberta, ampliable i dotada de recursos suficients per atendre la totalitat dels beneficiaris”. És a dir, reclamen que no hi hagi un límit de recursos prefixat el 2017 i que la despesa creixi tant com sigui necessari.

El departament de Benestar Social i els promotors de la ILP de la renda garantida encara estan negociant com es desenvoluparà l’eina que ha de substituir la renda mínima d’inserció (RMI). Per evitar malentesos, els grups de l’oposició també han aprovat una esmena per garantir que, mentre no arriba la renda garantida, el Govern cobreixi el 100% de les sol·licituds de les persones que compleixen els requisits de la RMI.

Escoles bressol i educació. Les escoles bressol són un altre dels àmbits en què el Govern ha vist com l’oposició s’aliava per modificar els compromisos inicials. Els pressupostos no hi destinen ni un euro, però el document final inclou la reclamació de cobrir, ja el 2017, 1.600 euros per plaça i any, i augmentar-los progressivament fins als 1.800. També s’haurien de cobrir totes les beques menjador en l’educació primària i garantir la suficiència alimentària dels alumnes fins i tot en períodes de vacances. Per complir la llei d’educació de Catalunya, l’oposició també exigeix que la inversió en educació arribi al 6% del PIB en un termini de 5 anys. Actualment no arriba ni al 3%. I pel que fa a l’àmbit universitari, les esmenes parlen de reduir les taxes en un 30%.

Residències i cotxes elèctrics. La tercera edat també té un capítol especial entre les qüestions que l’oposició ha obligat el Govern a incloure en els comptes del 2017. Així, han incorporat un pla d’inversions per construir noves residències i centres de dia públics, a més de l’increment dels recursos per elaborar un programa d’ocupació de les places actuals de les residències.

Una altra novetat és la renovació de la flota de vehicles de la Generalitat. C’s, PSC, CSQP, PP i CUP reclamen que el Govern comenci a substituir els cotxes actuals per vehicles elèctrics i més sostenibles.

La trampa. L’oposició ha aconseguit aliar-se per modificar els pressupostos, però el Govern està convençut que els canvis no afectaran en absolut el projecte. Per què? Perquè les esmenes que ha perdut Junts pel Sí porten totes associada una expressió que ha fet fortuna en el parlamentarisme català per evitar comprometre en res el Govern. Totes les noves inversions es faran “dins les disponibilitats pressupostàries”.

A la pràctica, això significa que només es tiraran endavant si el Govern veu marge per fer-ho. Tenint en compte que l’endeutament de la Generalitat continuarà creixent el 2017 i que, en les esmenes acordades, l’oposició no planteja cap reducció de les despeses, el més probable és que no se’n compleixi cap. Dimecres passat, la mateixa diputada de la CUP Eulàlia Reguant va reconèixer que, malgrat votar-hi a favor, les esmenes no eren res més que “un brindis al sol”.