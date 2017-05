Què passarà si guanya...?

La situació interna al PSOE

L’aparell socialista està amb Susana Díaz. Una victòria de la presidenta andalusa suposarà poc terrabastall intern a Ferraz, perquè els seus homes de confiança ja ocupen els llocs de responsabilitat en l’organigrama del partit. A més, el poder territorial està majoritàriament amb ella. Si, com es preveu, les primàries demostren una fractura amb la militància, que votarà clarament dividida, la candidata andalusa tindrà la responsabilitat d’intentar acollir totes les ànimes a la direcció, per evitar una escissió o una fuga de militants.

El resultat en la política espanyola

La victòria de Susana Díaz és l’escenari preferit per Mariano Rajoy. Al PP estan moderadament satisfets amb el rumb que ha agafat la gestora i veuen en un retorn de Sánchez la possibilitat que s’intensifiqui la inestabilitat. Díaz, però, tindrà el repte de marcar perfil propi, especialment a mesura que s’acostin les eleccions, i haurà de moderar les ocasions en què faciliti a l’executiu l’aprovació de lleis, perquè Podem marcarà perfil per l’esquerra. Ja ha dit que no descarta una moció de censura, però voldrà guanyar temps per reconstruir el partit abans d’uns comicis.

La política d’aliances

Tot i que a la pràctica Pedro Sánchez no es va entendre amb Podem, les crides de l’ex secretari general socialista a fer un gran pacte d’esquerres han tingut oposició en Díaz. La presidenta andalusa, que governa amb Ciutadans a la seva comunitat, insisteix que és el PSOE qui ha de liderar el canvi i repel·leix les enteses amb Podem. A la formació de Pablo Iglesias, però, poden veure amb esperança la seva victòria, si acaba arrossegant a la seva nòmina de votants una part dels fidels del no és no a Rajoy, orfes davant d’un adeu definitiu de Pedro Sánchez.

L’efecte sobre Catalunya

La presidenta andalusa representa una ànima del socialisme espanyol més centralista. Els seus aliats del PSOE meridional són contundents contra el Procés sempre que en tenen ocasió. Per a Catalunya proposa una tornada al passat, per complir l’Estatut laminat pel Constitucional, i només en un futur i si hi ha consensos admetrà una reforma constitucional per garantir l’encaix de Catalunya a Espanya. Amb ella al capdavant, el PSOE seguirà alineat amb la resposta de l’Estat a la demanda de referèndum des de Catalunya i refractari a cedir noves competències.

La relació amb el PSC

És el pitjor escenari per al PSC. Díaz té pocs aliats entre els socialistes catalans. Tot i que el protocol de relació entre el PSC i el PSOE s’ha actualitzat recentment, al seu entorn encara hi ha veus que asseguren que els socialistes espanyols han sigut “massa generosos”, i els voldrà lligar curt. A més, el PSC tindria previsiblement menys pes en l’executiva de Ferraz, com a mínim a nivell qualitatiu, perquè no hi ha dirigents de primera línia que li hagin donat suport durant la campanya de les primàries i es preveu que Sánchez arrasi a Catalunya, com ja va fer amb els avals.